Pensii în decembrie 2026: Bani mai devreme pe card și ajutoare de până la 500 de lei. Cine sunt pensionarii care primesc sume în plus

Pensionarii din România vor avea parte de un calendar special de plată în decembrie 2026, cu modificări atât în cazul viramentelor bancare, cât și al distribuirii pensiilor prin Poșta Română. În plus, milioane de beneficiari cu venituri lunare de până la 3.000 de lei ar urma să primească a doua tranșă a ajutorului financiar acordat de stat, în valoare de până la 500 de lei.

Pensiile pe card ajung mai devreme în decembrie

Pensionarii care au optat pentru încasarea pensiei prin cont bancar vor primi banii vineri, 11 decembrie 2026. Plata este devansată deoarece data obișnuită de 12 decembrie cade într-o zi de sâmbătă.

Astfel, beneficiarii vor avea acces la banii aferenți lunii decembrie înainte de weekend, fără să mai aștepte până la începutul săptămânii următoare.

Când începe distribuirea pensiilor prin Poșta Română

Pentru pensionarii care își primesc drepturile bănești în numerar, distribuirea va începe miercuri, 2 decembrie. Calendarul este influențat de Ziua Națională a României, sărbătorită pe 1 decembrie, zi liberă legală.

Factorii poștali vor distribui pensiile la domiciliul beneficiarilor în prima parte a lunii, operațiunea urmând să fie încheiată cel târziu pe 16 decembrie.

Cei care nu vor fi găsiți acasă la momentul distribuirii își vor putea ridica ulterior banii și talonul de pensie de la oficiul poștal de care aparțin, potrivit procedurilor Poștei Române.

Ajutor de până la 500 de lei pentru pensionarii cu venituri mici

Pe lângă pensia lunară, o parte dintre beneficiari vor primi în decembrie și a doua tranșă a ajutorului financiar acordat de stat în baza OUG nr. 23/2026.

Sprijinul se adresează pensionarilor din sistemul public și beneficiarilor de pensii militare de stat, ale căror venituri lunare cumulate nu depășesc 3.000 de lei.

Sumele acordate sunt diferențiate în funcție de veniturile beneficiarilor, după cum urmează:

*500 de lei pentru pensionarii cu venituri de până la 1.500 de lei inclusiv;

*400 de lei pentru cei care încasează între 1.501 și 2.000 de lei inclusiv;

*300 de lei pentru pensionarii cu venituri cuprinse între 2.001 și 3.000 de lei inclusiv.

Ajutorul este împărțit în două tranșe egale. Prima a fost programată pentru luna mai, iar cea de-a doua urmează să fie achitată în decembrie 2026.

Banii vor fi virați automat, fără ca pensionarii eligibili să depună cereri sau documente suplimentare. Pentru stabilirea dreptului la cea de-a doua tranșă vor fi luate în calcul veniturile aferente lunii noiembrie 2026.

Prin urmare, beneficiarii eligibili vor încasa în decembrie atât pensia obișnuită, cât și suma suplimentară corespunzătoare categoriei de venit în care se încadrează.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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