A încălcat ordinul de protecție la doar câteva ore după emitere: Un bărbat din Zlatna, condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare Un bărbat în vârstă de 39 de ani, din Zlatna, a fost condamnat de Judecătoria Alba Iulia la 8 luni de închisoare cu suspendare, după ce a încălcat un ordin de protecție […]