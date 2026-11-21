21 noiembrie 2026: 12 ani de la tragedia aviatică de la Mălâncrav. Alba Iulia, în doliu după pierderea unui tânăr căpitan

Sâmbătă, 21 noiembrie 2026, se împlinesc 12 ani de la tragicul accident aviatic produs în dimineața zilei de 21 noiembrie 2014, când un elicopter militar IAR-330 PUMA, aparținând Bazei 71 Aeriene Câmpia Turzii, s-a prăbușit într-o zonă împădurită din apropierea localității Mălâncrav, județul Sibiu. Tragedia s-a soldat cu moartea a nouă militari, în timp ce alți doi au supraviețuit, fiind grav răniți.

Printre cei care și-au pierdut viața s-a numărat și căpitanul Răzvan-Aurel Moldovan, în vârstă de numai 29 de ani, din Alba Iulia. Tânărul era pilot în cadrul Flotilei 71 Aeriene de la Câmpia Turzii și se afla la bordul elicopterului care executa o misiune în vederea participării la un exercițiu militar organizat în Poligonul Cincu.

Pentru Alba Iulia, acea zi de noiembrie a însemnat pierderea unui tânăr care își dedicase viața carierei militare și aviației. Răzvan Moldovan absolvise Colegiul Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia, promoția 2005, continuându-și apoi pregătirea la Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” din Brașov.

Foștii săi profesori își aminteau de el ca despre un elev serios, implicat și ambițios, un tânăr cu un caracter puternic, care și-a urmat cu perseverență vocația. Alegerea unei cariere militare și reușita de a deveni pilot reprezentau împlinirea unui drum construit prin multă muncă, disciplină și dedicare.

„În timpul liceului era un elev foarte serios și implicat, un caracter puternic. Cred că faptul că a urmat Colegiul Militar și apoi a reușit să fie admis la Academia Forțelor Aeriene «Henri Coandă» din Brașov demonstrează caracterul său puternic, dedicarea și seriozitatea în pregătire”, declara, la vremea respectivă, unul dintre foștii săi profesori.

Vestea tragediei a îndoliat și comunitatea din Alba Iulia. În cartierul în care locuia familia tânărului pilot, oamenii vorbeau cu tristețe despre accidentul aviatic și despre pierderea celui care plecase din oraș pentru a-și urma visul. Mulți dintre cei care îl cunoșteau și-au exprimat atunci dorința de a merge la biserică pentru a se ruga și a aprinde o lumânare în memoria lui Răzvan și a colegilor săi dispăruți.

Accidentul s-a produs în jurul orei 10:50, într-o zonă împădurită din apropierea localității Stejăriș, între localitățile Laslea, Mălâncrav și Iacobeni, din județul Sibiu. Elicopterul militar se afla în drum spre Poligonul Cincu, unde urma să participe la un exercițiu. Nouă dintre militarii aflați la bord și-au pierdut viața, iar doi supraviețuitori au fost transportați pentru îngrijiri medicale de urgență.

La 12 ani de la această tragedie, numele celor care nu s-au mai întors din misiune rămân în memoria familiilor, a colegilor, a comunităților din care proveneau și a întregii Armate Române.

Cei nouă militari căzuți în tragedia aviatică au fost:

*Comandor Artur-Grigore Palfi

*Căpitan-comandor Corneliu-Gabriel Titiana, decedat ulterior, la 8 decembrie 2014

*Căpitan medic Rareș-Cosmin Moldovan

*Căpitan Răzvan-Aurel Moldovan

*Sublocotenent inginer Andrei-Cătălin Apostol

*Maistru militar clasa I Paul Bădescu

*Maistru militar clasa a II-a Ioan-Dorin Fodor

*Maistru militar clasa a III-a Vasile-Marian Gădălean

*Maistru militar clasa a III-a Constantin-Dorin Filip

12 ani au trecut, dar durerea și amintirea celor pierduți nu se sting.

foto: arhivă

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