21 noiembrie 2025 – 11 ianuarie 2026 | Târg de Crăciun în Cetatea Alba Carolina: Patinoar, carusel, spectacole și tentații gastronomice
Târg de Crăciun în Cetatea Alba Carolina: Patinoar, carusel, spectacole și tentații gastronomice
Aleșii locali din Alba Iulia urmează să aprobe, în ședința ordinară de joi, 30 octombrie 2025, a Consiliului Local Alba Iulia, organizarea „Parcului de Crăciun” al Municipiului Alba Iulia (n.a. Târgul de Crăciun 2025) în Piața Visconti, de pe Latura de Vest a Cetății Alba Carolina, în perioada 21 noiembrie 2025 – 11 ianuarie 2026.
„Întreaga activitate comercială va asigurată și operată de către un agent economic care se va obliga să asigure întreaga logistică privind amenajarea și derularea activităților din cadrul „Parcului de Crăciun” (căsuțe/corturi, mese, scaune, bănci, ș.a.).
Prin derogare de la prevederile Hotărârii Consiliului local al municipiului Alba Iulia nr. 461/2024 se aprobă nivelul taxei de utilizare temporară a domeniului public din cadrul „Parcului de Crăciun” la un nivel de 0,1 lei/mp/zi. Comerciantul va suporta cheltuielile de racordare la rețeaua de alimentare cu energie electrică și consumul din perioada de funcționare”, se arată în proiectul de hotărăre ajuns pe masa consilierilor locali.
Se dorește ca evenimentul să ofere locuitorilor și turiștilor o experiență autentică a sărbătorilor de iarnă, printr-o combinație de activități recreative, gastronomie și spectacole dedicate tuturor categoriilor de public.
Activități artistice pe bază de parteneriate
„În conformitate cu prevederile art. XVII din OUG nr. 52/2025, comparativ cu anul anterior, Centrul Cultural Palatul Principilor nu poate aloca credite bugetare suplimentare pentru activități de spectacol, respectiv nu poate finanța închirierea de echipamente sau plata prestațiilor artistice.
În acest context, instituția va acționa prin mecanisme de parteneriat și colaborare, implicând operatori culturali locali, instituții de învățământ vocațional și alte entități publice, în vederea completării atractivității cu un program artistic comunitar, bazat pe resurse locale și participare civică”, se precizează în raportul de specialitate întocmit de Serviciul Contracte, Patrimoniu al Primăriei Alba Iulia.
foto: arhivă – Piața de Crăciun 2024 din Alba Iulia
