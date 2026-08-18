21-30 august 2026 | „Armonii în Sebeș”, sărbătoarea orașului, la Sebeș: Programul complet
21-30 august 2026 | „Armonii în Sebeș”, sărbătoarea orașului, la Sebeș: Programul complet
În perioada 21–30 august 2026 va avea loc festivalul verii „Armonii în Sebeș”, o manifestare prin care orașul este sărbătorit de autorități în strânsă legătură cu toate vârstele comunității locale. Programul propus se adresează unor gusturi diverse, fiind un spațiu al întâlnirii dintre cultura locală, muzică, arte frumoase, cinematografie dans și sport.
Pentru copii și tineri, festivalul propune activități recreative în mai multe zone ale municipiului – de la Răhău, în cartierul „M. Kogălniceanu”, la Petrești și în Parcul Tineretului. Nu vor lipsi jocurile vacanței, spectacole dedicate celor mici, proiecțiile de film și îndrăgita petrecere cu spumă. Copiii sunt invitați și la o aventură pe două roți, concursul „Cicloaventurier de Sebeș”, aflat la cea de-a treia ediție, urmând a se desfășura la Râpa Roșie.
Pentru publicul adult, programul include o varietate de manifestări culturale: proiecții cinematografice, întâlniri artistice și salonul literar „Armonia artelor”, care aduce în prim-plan creația locală. Evenimentele dedicate tradițiilor, precum seara cu specific săsesc, dar și spectacolul de folclor dedicat memoriei interpretului local Felician Fărcașiu completează dimensiunea identitară a festivalului. Sebeșenii sunt invitați la o întâlnire inedită cu valsul și cu tangoul, în Piața Primăriei, dar și la o întâlnire cu rockul simfonic sub bagheta carismaticului dirijor Remus Grama, în ambientul inegalabil al grădinii muzeului municipal, toate aceste spectacole fiind susținute de muzicieni români de prestigiu.
Pentru seniori, au fost pregătite momente speciale de recunoaștere și celebrare, așa cum este festivitatea dedicată cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie.
Din punct de vedere artistic și muzical, alături de artiști consacrați, vor evolua artiști locali, care s-au remarcat și au devenit cunoscuți, ducând prestigiul Sebeșului în strânsă legătură cu succesul lor. Numele producătoarei de filme, Gabi Suciu, originară din Sebeș, participantă la cele mai prestigioase evenimente cinematografice europene, poate fi regăsit pe genericul câtorva filme care vor fi proiectate sub cupola festivalului.
Edy Schneider, un alt sebeșan al cărui succes profesional a atins tărâmul american, a pregătit o surpriză muzicală dedicată, în special, tinerilor. El este DJ Phantom și va oferi publicului un show unic, dublat de o proiecție inedită de lasere, în spațiul generos al Pieței Primăriei.
Componenta sportivă este reprezentată de competiția „Cicloaventurier de Sebeș” și de Cupa Sebeșului la fotbal dedicată juniorilor, iar noua echipă de fotbal a orașului – CSM Sebeș va debuta în fața suporterilor, pe baza sportivă Pielaru.
Având în vedere că Parcul Arini se află în lucrări de reabilitare, zona de agrement și alimentație publică va fi găzduită de Piața Dacia.
PROGRAMUL COMPLET AL FESTIVALULUI „ARMONII ÎN SEBEȘ” 21-30 AUGUST 2026
VINERI, 21 AUGUST 2026
Piața Primăriei
Ora 19.00: SPECTACOL DE VALS ȘI TANGO – „ARMONII ÎN PAȘI DE DANS”
Solistă: Iulia Merca (Opera Națională Română Cluj-Napoca). Acompaniază Cluj Tango Orchestra: Irina Indrei – pian, Robert Indrei – bandoneon, Milena Vădan – vioară, Emanuel Elcean – contrabas, Adrian Lup – violoncel. Dansează: Ioana Lascu și Horia Călin Pop, Raluca și Vlad Dordea
Piața Primăriei
Orele 17.00-20.00: Punct oficial de înscrieri și informații (Race Office) – „CICLOAVENTURIER DE SEBEȘ”
SÂMBĂTĂ, 22 AUGUST 2026
Platoul Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebeș
Orele 10.00-20.00: Punct oficial de înscrieri și informații (Race Office) – „CICLOAVENTURIER DE SEBEȘ”
Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, sala de spectacole
Ora 19.00: Proiecție cinematografică – „UNDE MERG ELEFANȚII”, România, 2023, black comedy, regia Gabi Virginia Șarga și Cătălin Rotaru, producător Gabi Suciu
DUMINICĂ, 23 AUGUST 2026
RÂPA ROȘIE
Ora 10.00: „CICLOAVENTURIER DE SEBEȘ” – startul oficial al competiției MTB pentru copii
LUNI, 24 AUGUST 2026
Casa Fanfarei din Petrești
Ora 18.00: Activități recreative pentru copii cu trupele de teatru „Gepetto” și „Pied Piper”
Ora 19.00: Seară cu tradiții săsești – participă: Fanfara din Petrești, Trupa de Dansuri Săsești, Alexandra Pamfilie și Alfred Dahinten
Ora 20.30: Proiecție cinematografică – „NAPOLI – NEW YORK”, Italia, 2024, familie, AP12, după o poveste de Federico Fellini și Tullio Pinelli
MARȚI, 25 AUGUST 2026
Grădina Muzeului Municipal „Ioan Raica” Sebeș
Ora 18.00: „Armonia artelor” – salon literar și întâlnire cu artele plastice. Eveniment realizat alături de artiștii locali
Ora 20.30: Proiecție cinematografică – „PRIMAVERA”, Italia, 2025, dramă, povestea nașterii operei „Anotimpurile” de Antonio Vivaldi (rating N-15)
MIERCURI, 26 AUGUST 2026
COPIII ÎN ARMONIA ORAȘULUI
Ora 10.00: Școala din Răhău – activități recreative pentru copii
Ora 11.00: Curtea Școlii „M. Kogălniceanu” – activități recreative pentru copii
Ora 17.00: Grădina Muzeului Municipal „Ioan Raica” Sebeș – încheierea Școlii de vară „Curcubeul Prieteniei”
Ora 18.30: Aula Primăriei Municipiului Sebeș – Festivitatea de premiere a șefilor de promoție și a elevilor care au obținut rezultate remarcabile la examenele de evaluare națională și bacalaureat
Ora 19.00: Parcul Tineretului – SPECTACOL PENTRU COPII ȘI SPUMA PARTY. Participă: Alexandra Pamfilie și Școala de muzică „DoReMi”, Ancuța Stănuș și grupul de folclor, Trupa de Dansuri Săsești
Ora 20.30: Parcul Tineretului – proiecție cinematografică pentru copii – „STRĂJERII DELTEI”, AG, România, 2021, familie, aventură
JOI, 27 AUGUST 2026
Grădina Muzeului Municipal „Ioan Raica” Sebeș
Ora 19.00: SĂRBĂTOAREA SENIORILOR – Festivitatea de premiere a cuplurilor care aniversează 50 de ani de căsătorie. RECITAL MUZICAL: CARMEN RĂDULESCU OPREA
VINERI, 28 AUGUST 2026
Piața Primăriei
Ora 19.00: SPECTACOL FOLCLORIC OMAGIAL „FELICIAN FĂRCAȘIU”
Participă: Adina Hada, Cristian Fodor, Alina Secășan, Miruna Medrea, Georgiana Petrescu, Ancuța Stănuș, Georgiana Pavelescu, Alina Andrei, George Drăgan, Alina Maer, Anamaria Ghenescu, Georgia Grosu, Mihai Cetean, Grupul instrumental „Crăișorul Munților” – conducerea muzicală Gheorghe Albu, Ansamblul „Șoimii Carpaților” Florești. Prezintă: Jeni Voina
Stadionul Pielarul: CUPA SEBEȘULUI LA FOTBAL, ediția a II-a
Piața Dacia, orele 16.00 – 23.00 – zonă de agrement și alimentație publică
SÂMBĂTĂ, 29 AUGUST 2026
Piața Primăriei
Ora 20.00: Concert al trupelor locale: Vasi Berki Band, Dublu Click
Ora 22.00: DJ PHANTOM REVINE. SHOW DE LASERE
Stadionul Pielarul: CUPA SEBEȘULUI LA FOTBAL, ediția a II-a
Stadionul Pielarul, ora 19.00: debutul competițional al echipei de fotbal CSM Sebeș
Piața Dacia, orele 16.00 – 23.00 – zonă de agrement și alimentație publică
DUMINICĂ, 30 AUGUST 2026
Grădina Muzeului Municipal „Ioan Raica” Sebeș
Ora 19.00: CONCERT EXTRAORDINAR „ROCK THE SYMPHONY” – DIRIJORUL REMUS GRAMA AND THE CONCERT BAND (membri ai orchestrei Filarmonicii de Stat Târgu Mureș)
Stadionul Pielarul: CUPA SEBEȘULUI LA FOTBAL, ediția a II-a
Piața Dacia, orele 16.00 – 23.00 – zonă de agrement și alimentație publică
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