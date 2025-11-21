21 – 22 noiembrie | COD GALBEN de ploi în Alba până sâmbătă: Meteorologii ANM au anunțat și ninsori. Vremea se răcește

COD GALBEN de ploi în Alba până sâmbătă: Meteorologii ANM au anunțat și ninsori. Vremea se răcește

Meteorologii ANM au emis un cod galben de ploi, astăzi 21 noiembrie, în mai multe județe ale țării, printre care și Alba.

Potrivit meteorologilor ANM, în zona montană a județelor Gorj, Vâlcea, Argeș, Hunedoara, Alba și Sibiu va ploua și se vor acumula cantități de apă de 25…30 l/mp și izolat de peste 40 l/mp.

Intervalul de valabilitate este 21 noiembrie, ora 10 – 22 noiembrie, ora 10.

Ninsoare și precipitații anunțate de meteorologii ANM

Vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării și se vor acumula cantități de apă local de 10…15 l/mp, iar îndeosebi în nordul Olteniei și în nord-vestul Munteniei, precum și în vestul Carpaților Meridionali de 20…30 l/mp, și izolat de peste 60 l/mp.

Precipitațiile vor fi sub formă de ploaie, însă din seara zilei de sâmbătă (22 noiembrie) local în Câmpia de Vest, nordul Moldovei, precum și în estul Transilvaniei, la început vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare și izolat vor fi depuneri de polei, apoi va ninge. La munte, din noaptea de sâmbătă spre duminică treptat vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă, în special pe creste.

Local și temporar vântul va avea intensificări pe parcursul zilelor de vineri și sâmbătă în regiunile sud-estice, cu rafale în general de 45…50 km/h, iar în zona înaltă a Carpaților Meridionali, vineri vor fi rafale de 70…90 km/h.

Vremea se va răci semnificativ sâmbătă în vest, nord și nord-est, iar duminică și în restul țării, au mai transmis meteorologii ANM.

