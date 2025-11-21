21 noiembrie 2025 | COD GALBEN de CEAȚĂ în Alba: Vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m. Localitățile vizate

MÂINE | Acțiune cu sistemul radar e-SIGUR pe drumurile din Alba: Polițiștii, cu ochii pe vitezomani și șoferii care încalcă regulile de circulație Polițiștii rutieri vor acționa sâmbătă, 22 noiembrie 2025, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier […]