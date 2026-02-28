2 martie 2026 | Elevii din Alba și alte 16 județe revin la cursuri: Când este programată vacanța de Paște
Elevii din Alba și alte 16 județe revin la cursuri: Când este programată vacanța de Paște
Elevii din Alba și alte 16 județe care au fost în vacanța mobilă în ultima săptămână vor reveni la cursuri luni, 2 martie 2026.
Vacanța specială, stabilită la decizia inspectoratelor școlare județene, s-a desfășurat în perioada 23 februarie – 1 martie 2026 și a separat modulele 3 și 4 ale anului școlar 2025-2026.
Următoarea vacanță, cea de primăvară (Paște) este programată în perioada 4-14 aprilie 2026.
Modulul 5 va începe miercuri, 15 aprilie 2026, și se va încheia vineri, 19 iunie 2026, când ia sfârșit anul școlar pentru majoritatea elevilor.
Anul școlar 2025-2026 are 36 de săptămâni de cursuri și se desfășoară în perioada 1 septembrie 2025 – 31 august 2026, cursurile începând efectiv la 8 septembrie 2025.
Clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă încheie cursurile la 5 iunie 2026 (34 de săptămâni). Clasa a VIII-a încheie cursurile la 12 iunie 2026 (35 de săptămâni).
Liceul – filiera tehnologică (cu excepțiile prevăzute) și învățământul profesional au 37 de săptămâni de cursuri și termină pe 26 iunie 2026.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
