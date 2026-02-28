Actualitate

2 martie 2026 | Elevii din Alba și alte 16 județe revin la cursuri: Când este programată vacanța de Paște

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 44 de minute

în

De

Elevii din Alba și alte 16 județe revin la cursuri: Când este programată vacanța de Paște

Elevii din Alba și alte 16 județe care au fost în vacanța mobilă în ultima săptămână vor reveni la cursuri luni, 2 martie 2026.

Vacanța specială, stabilită la decizia inspectoratelor școlare județene, s-a desfășurat în perioada 23 februarie – 1 martie 2026 și a separat modulele 3 și 4 ale anului școlar 2025-2026.

Următoarea vacanță, cea de primăvară (Paște) este programată în perioada 4-14 aprilie 2026.

Modulul 5 va începe miercuri, 15 aprilie 2026, și se va încheia vineri, 19 iunie 2026, când ia sfârșit anul școlar pentru majoritatea elevilor.

Anul școlar 2025-2026 are 36 de săptămâni de cursuri și se desfășoară în perioada 1 septembrie 2025 – 31 august 2026, cursurile începând efectiv la 8 septembrie 2025.

Clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă încheie cursurile la 5 iunie 2026 (34 de săptămâni). Clasa a VIII-a încheie cursurile la 12 iunie 2026 (35 de săptămâni).

Liceul – filiera tehnologică (cu excepțiile prevăzute) și învățământul profesional au 37 de săptămâni de cursuri și termină pe 26 iunie 2026.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Noi bănci de lapte matern în 3 orașe din România: În ce stadii sunt proiectele

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

28 februarie 2026

De

Noi bănci de lapte matern în 3 orașe din România: În ce stadii sunt proiectele 3 noi bănci de lapte matern urmează să fie construite la Timişoara, Constanţa și Târgu Mureş, după cea construită de la zero la Spitalul Marie Curie din Bucureşti, primele demersuri în acest sens fiind făcute deja.  „De anul trecut am […]

Citește mai mult

Actualitate

La ce pericole se expun turiștii dacă aleg să părăsească pârtiile amenajate: Recomandările salvamontiștilor

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 5 ore

în

28 februarie 2026

De

La ce pericole se expun turiștii dacă aleg să părăsească pârtiile amenajate: Recomandările salvamontiștilor Stratul nou de zăpadă reprezintă o tentație pentru schiori și snowboard-eri în a părăsi pârtiile amenajate, motiv pentru care Salvamont România atrage atenția asupra pericolelor la care se expun cei care fac asta.  „Dacă nu cunoașteți foarte bine conformația masivului, este […]

Citește mai mult

Actualitate

Analistul economic Adrian Negrescu, despre scăderea serviciilor pentru populație: Inflația din ultimii ani a erodat veniturile reale ale familiilor. Românii sunt forțați să direcționeze o mare parte din salarii

Bogdan Ilea

Publicat

acum 5 ore

în

28 februarie 2026

De

Analistul economic Adrian Negrescu, despre scăderea serviciilor pentru populație: Inflația din ultimii ani a erodat veniturile reale ale familiilor. Românii sunt forțați să direcționeze o mare parte din salarii Scăderea cu 2,2% a cifrei de afaceri în serviciile prestate populației, anunțată de INS, este un semnal de alarmă pentru economia României, avertizează analistul economic Adrian […]

Citește mai mult