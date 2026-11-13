FOTO | 19 cetățeni străini, cu drept de muncă în România, verificați de polițiștii din Blaj, cu aplicația eDAC. Au fost controlate și trei unități de cazare 

19 cetățeni străini, cu drept de muncă în România, verificați de polițiștii din Blaj, cu aplicația eDAC. Au fost controlate și trei unități de cazare

Polițiștii de ordine publică din Blaj, împreună cu polițiștii din cadrul Serviciului pentru Imigrări al județului Alba au desfășurat la data de 12 noiembrie 2026, în intervalul orar 10.00 – 12.00, o acțiune, pe raza municipiului, care a avut drept scop prevenirea și combaterea migrației ilegale.

În cadrul activităților desfășurate, polițiștii au verificat, prin intermediul aplicației eDAC, 19 cetățeni străini cu drept de muncă în țară, fără a fi constatate nereguli.

Totodată, au fost verificate trei unități de cazare a cetățenilor.

În cadrul acțiunii, cetățenilor străini le-au fost reamintite normele de conviețuire socială pe care trebuie să le respecte.

Astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, fenomenul migrației ilegale fiind un obiectiv prioritar.

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