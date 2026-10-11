16 octombrie 2026 | Skepsis prezintă premiera spectacolului „Dialog cu Brâncuși”, la Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia

Compania de Teatru SKEPSIS vă invită vineri, 16 octombrie 2026, de la ora 19.00, la premiera spectacolului „Dialog cu Brâncuși”, la Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia.

Anul 2026 este declarat oficial „Anul Constantin Brâncuși” în România, pentru a marca 150 de ani de la nașterea marelui sculptor român (născut pe 19 februarie 1876, la Hobița, județul Gorj).

Compania de Teatru Skepsis are deosebita plăcere de a invita publicul la un eveniment inedit: premiera spectacolului „Dialog cu Brâncuși”. Producția, regizată de Viorel Cioflică, este realizată după un text original – piesă într-un singur act – semnat de Ștefan Balog (Artist Plastic) și propune o incursiune profundă, poetică și emoționantă în universul interior al titanului sculpturii moderne.

„Spectacolul este unul concentrat și explorează subtil granița dintre realitate și imaginație, oferind spectatorilor șansa de a-l descoperi pe Constantin Brâncuși nu doar ca pe un artist genial, ci mai ales ca pe un om cu frământări, cu o viziune puternică, aflat într-o conexiune personală cu absolutul. Am acceptat cu bucurie provocarea de a pune în scenă un text original, scris de un artist contemporan, cu credința că Alba Iulia are datoria de a avea în agenda culturală a acestui an un eveniment dedicat părintelui sculpturii moderne.”

Textul care stă la baza piesei s-a născut dintr-o puternică dorință de conectare artistică dincolo de spațiu și timp, autorul Ștefan Balog mărturisind:

„Sculptorul din mine și-a imaginat de nenumărate ori un dialog cu marele Brâncuși. Cum ar fi fost ca printr-o anomalie temporală să am ocazia să îl întâlnesc, să pot povesti despre sculpturile sale magnifice, dar să descopăr și omul din spatele operelor sale. Îmi doream așa de mult să privesc lumea prin ochii unui creator care a transformat simplitatea în eternitate. Visul meu devine realitate datorită talentului regizoral a lui Viorel Cioflică și a minunatei companii de teatru Skepsis”

Evenimentul se dorește a fi un omagiu adus vieții și operei lui Constantin Brâncuși. În spiritul ludicului creației și a simplității savante pe care artistul l-a promovat mereu, accesul la eveniment este liber pentru public – spectatorii vor putea face donații la final pentru susținerea proiectului cultural „Stagiunea cu Skepsis 2026”.

Evenimentul este prezentat sub egida # yoUthNITED Alba Iulia Capitala Tineretului 2026 – fiind pregătit și organizat prin proiectul cultural „Stagiunea cu Skepsis 2026” – care urmăreşte implicarea tineretului în diversificarea ofertei cultural-artistice a oraşului şi participarea civică la viaţa socioculturală.

Prin acest proiect Grupul Skepsis formează anual tineri actori, dezvoltă colaborări cu artişti din ţară şi din străinătate, pregăteşte şi oferă în mod riguros şi sistematic publicului albaiulian spectacole de teatru şi divertisment pe întreg parcursul anului.

Parteneri: Primăria Municipiului Alba Iulia; Casa de Cultură a Studenţilor Alba Iulia; Fundaţia „Inter-Art” Aiud; Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba.

Noutăți și detalii despre companie, proiectele și evenimentele desfășurate, se pot descoperi accesând site-ul oficial: www.teatrulskepsis.ro.

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