VIDEO | „Tropote în Țara Vinului” 2026, la Alba Iulia: Cele mai impresionante exemplare cabaline concurează la proba de frumusețe, viteză și forță, în poligonul de la Micești

„Tropote în Țara Vinului” 2026, la Alba Iulia: Cele mai impresionante exemplare cabaline concurează la proba de frumusețe, viteză și forță, în poligonul de la Micești

Caii au devenit atracția principală a zilei de duminică, 11 octombrie 2026, în poligonul Jandarmeriei din Micești, unde a început o nouă ediție a manifestării „Tropote în Țara Vinului”. Deși vremea este ploioasă, oamenii s-au adunat deja pentru a admira exemplarele cabaline și pentru a urmări concursurile pregătite de organizatori.

Evenimentul, devenit o tradiție în județul Alba, reunește proprietari de cai, dar și pasionați de echitație, într-un spectacol dedicat frumuseții, forței și vitezei.

Ajunsă la ediția a XXII-a, evenimentul promite o zi plină de adrenalină, cu întreceri de frumusețe, viteză și tracțiune, în care caii își demonstrează calitățile în fața publicului.

Programul a început la ora 09:00, cu primirea și înregistrarea participanților, urmând ca de la ora 10:30 să se desfășoare concursul de frumusețe. Acesta va fi urmat de întrecerea de viteză, programată între orele 11:00 și 11:30.

Unul dintre momentele așteptate ale zilei este concursul de tracțiune, programat între orele 11:30 și 13:00, în care caii își vor demonstra forța și rezistența.

Organizatorii au pregătit premii în bani, diplome și saci cu cereale pentru participanții care se vor remarca în competiții.

Festivitatea de premiere este programată între orele 13:30 și 14:30, iar după-amiaza va continua cu un spectacol folcloric, între orele 14:30 și 15:00.

Pe lângă competițiile hipice, participanții sunt invitați să se bucure de atmosfera unei sărbători de toamnă, cu muzică populară și preparate la grătar.

Ploaia nu a reușit să-i țină departe pe cei care iubesc caii și tradițiile, iar poligonul de la Micești a început să se anime încă din primele ore ale manifestării.

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