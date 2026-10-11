Crizantemele, florile toamnei. Cum trebuie îngrijite, la ce temperatură rezistă și cum le pregătești pentru iarnă

Crizantemele sunt plante specifice anotimpului de toamnă, foarte apreciate pentru aspectul lor decorativ. Originare din Asia și Europa, ele sunt adesea cultivate în grădini și aranjamente florale pentru frumusețea lor și pentru durata lungă de înflorire.

Crizantemele sunt unele dintre cele mai iubite flori de toamnă. Cu culorile lor intense și florile bogate, ele adaugă un farmec aparte oricărei grădini sau buchet.

Ele simbolizează adesea dragostea și fericirea și sunt folosite și în medicina tradițională pentru proprietăți terapeutice, cum ar fi reducerea inflamațiilor și îmbunătățirea sănătății ochilor.

Originare din China, crizantemele au fost cultivate cu sute de ani în urmă, iar de atunci au devenit populare în întreaga lume, inclusiv în Europa și Statele Unite. De-a lungul timpului, aceste flori și-au câștigat un loc de onoare datorită varietății impresionante de forme și culori.

Dar, dincolo de frumusețea lor, crizantemele au și o istorie fascinantă și sunt asociate cu tradiții și simboluri culturale profunde.

Crizanteme în ghiveci

Crizantemele sunt flori perfecte pentru a aduce culoare și prospețime în orice spațiu. Dacă vrei să le păstrezi în ghiveci și să te bucuri de ele cât mai mult timp, e important să știi câteva lucruri de bază despre îngrijirea lor. Iată ce trebuie să faci:

Folosește solul potrivit – Ca orice plantă, crizantemele au nevoie de un sol bun pentru a se dezvolta. Nu trebuie să cauți un pământ special pentru crizanteme, dar ai grijă să fie unul bine drenat, care să rețină umezeala dar să nu rețină apa.

Un sol obișnuit de grădină, de calitate decentă, va fi suficient. Important de știut: solul nu trebuie să fie îmbibat cu apă, dar nici să se usuce complet. Echilibrul este cheia, iar dacă reușești să menții un nivel optim de umiditate, crizantemele tale vor fi fericite.

Asigură suficient spațiu – Dacă ai de gând să plantezi mai multe crizanteme într-un singur ghiveci, trebuie să te asiguri că au suficient spațiu pentru a crește. Crizantemele pot deveni destul de stufoase, așa că e bine să le lași cam 45 cm între ele. În felul acesta, fiecare plantă va avea acces la lumină, aer și apă, fără să concureze cu celelalte.

Este important să le oferi acest spațiu ca să crească armonios, mai ales dacă pui mai multe flori în același ghiveci.

Temperatura optimă pentru crizanteme

Una dintre provocările ăentru crizantemele în ghiveci apare atunci când vine frigul. Dacă vrei să le păstrezi peste iarnă, trebuie să le acorzi atenție specială. În primul rând, trebuie să le protejezi rădăcinile de îngheț. O soluție simplă este să muți ghiveciul într-un loc răcoros și întunecat, cum ar fi un garaj sau un șopron, și să adaugi un strat de mulci deasupra pământului pentru izolare.

Pentru a fi sigur că rădăcinile nu îngheață, poți înfășura ghiveciul cu un material izolant sau să-l protejezi cu mai mult mulci în jurul ghiveciului. De asemenea, ai grijă să păstrezi rădăcinile ușor umede, chiar și pe timpul iernii. Nu lăsa pământul să se usuce complet, deoarece rădăcinile se pot deteriora.

Trebuie să muți ghiveciul într-un loc protejat iarna, unde temperatura nu scade sub 0°C. Scopul este să protejezi rădăcinile fragile de îngheț, așa că un loc răcoros și întunecat, cum ar fi un garaj sau un șopron, este ideal.

Crizantemele în ghiveci sunt ideale, pentru că te poți bucura de ele în interior iarna și să le muți în grădină sau balcon pe timpul verii. Îngrijirea lor nu este complicată dacă ții cont de câteva reguli de bază.

Crizanteme de grădină

Crizantemele perene sunt plante ideale pentru grădină. Datorită rădăcinilor superficiale, ele pot fi ușor mutate cu o furcă, fără a deranja plantele prea mult. Ele pot fi cultivate într-un loc însorit pentru cea mai mare parte a sezonului. După ce dezvoltă muguri, pot fi mutate în zone cu umbră parțială, unde vor înflori complet. În locurile mai răcoroase, florile tind să dureze mai mult decât în zonele complet însorite.

Toamna, magazinele de specialitate vând crizanteme în ghivece, care pot fi transplantate în grădină pentru a umple golurile din paturile de flori. De asemenea, crizantemele se pretează bine pentru a fi plantate în ghivece sau coșuri suspendate. Aceasta este una dintre cele mai populare metode de a le cultiva, deoarece ghivecele și coșurile pot fi mutate în orice loc însorit din grădină.

Unde să le plantezi – Crizantemele au nevoie de sol bine drenat și de expunere completă la soare pentru a crește și a înflori cu succes. În general, acestea au nevoie de cel puțin 6 ore de lumină solară pe zi, în timpul verii. Plantele cultivate cu mai puțină lumină devin slabe, firave și produc puține flori. Evită locurile expuse la luminile stradale sau de verandă, deoarece acestea pot interfera cu răspunsul plantelor la zilele mai scurte. Cea mai bună locație este una, de preferat lângă o fundație sau un perete care oferă protecție suplimentară împotriva înghețului.

Pregătirea solului și plantarea – Orice sol de grădină potrivit pentru cultivarea legumelor este suficient de bun pentru crizanteme. Dacă solul are un conținut ridicat de argilă, adăugarea de materie organică, precum turbă, frunze compostate, bălegar sau paie putrezite, va îmbunătăți drenajul și aerisirea. Plantele din ghiveci ar trebui să fie plantate la aceeași adâncime la care au fost crescute. Nu îngropa balotul de rădăcini, deoarece acest lucru poate provoca putrezirea rădăcinilor din cauza lipsei de aer.

Crizantemele au rădăcini superficiale și se dezvoltă cel mai bine dacă sunt plantate mai sus, ceea ce înseamnă că pot necesita udare frecventă în perioadele de căldură intensă și ploi puține. De obicei, plantele trebuie plantate la aproximativ 45 cm distanță.

Tunderea – Pentru a obține o plantă plină de flori și pentru a controla creșterea, crizantemele necesită ciupirea vârfurilor. Acest lucru încurajează ramificarea și o creștere mai compactă. De asemenea, stimulează producerea unui număr mai mare de flori. Prima ciupire trebuie făcută când planta are 15-20 cm înălțime și repetată atunci când noile ramuri ating 15 cm. O a treia ciupire poate fi necesară pentru varietățile cu creștere rapidă. Dacă plantele nu sunt ciupite corespunzător, ele vor deveni înalte, firave, ușor de doborât de vânturi și cu puține flori.

Este important să ții cont de momentul ultimei ciupiri. Pentru varietățile care înfloresc la mijlocul lunii septembrie, ultima ciupire ar trebui să fie în jurul mijlocului lunii iunie. Pentru cele care înfloresc la începutul lunii octombrie, ciupirea finală ar trebui să fie la 1 iulie. Varietățile care înfloresc mai târziu trebuie ciupite ultima dată nu mai târziu de 15 iulie. În general, sunt necesare aproximativ 3 luni între ultima ciupire și înflorire.

Fertilizarea – Majoritatea crizantemelor vor necesita fertilizare de câteva ori în timpul primăverii și verii pentru a stimula creșterea, a produce tulpini groase și a menține o culoare verde sănătoasă. Crizantemele nu sunt plante mari consumatoare de nutrienți, precum legumele, așa că este mai bine să folosești un îngrășământ diluat, aplicat de mai multe ori înainte de formarea mugurilor. Azotul are cel mai mare efect asupra producției de flori și creșterii generale.

Dacă este aplicat în exces, creșterea vegetativă va fi greu de controlat, vor fi produse mai puține flori, iar înflorirea va avea loc mai târziu în sezon. Înainte de plantarea patului de flori în primăvară, se pot incorpora în sol aproximativ 2 kg de îngrășământ 5-10-5 pe 10 metri pătrați, la o adâncime de 15 cm. Astfel, vei avea aproximativ 100 g de azot pe 10 metri pătrați, suficient pentru sezon dacă există o cantitate abundentă de materie organică. O a doua aplicare, în jurul datei de 1 august, poate fi benefică pe solurile mai sărace, sfătuiește missouribotanicalgarden.

Înmulțire – Ca multe plante perene de grădină, crizantemele rezistente beneficiază de pe urma împărțirii lor la câțiva ani. Cel mai bine este să faci acest lucru la sfârșitul primăverii, pentru a reduce supraaglomerarea, a revitaliza planta și a-ți oferi câteva plante suplimentare. Totuși, o metodă la fel de ușoară de înmulțire, care produce mult mai multe plante, este prin butași. Butașii pot fi luați în sfârșitul primăverii și începutul verii, iar cel mai bine este să îi culegi dimineața, înainte de căldura zilei, când lăstarii sunt turgizi. Crizantemele sunt printre vestitorii toamnei, deși sunt și cultivate pentru înflorirea din primăvară. Florile vin în toate nuanțele recoltei și reflectă schimbarea culorii frunzelor.

Crizantemele, așa cum sunt adesea numite, sunt ușor de cultivat și pot fi propagate prin diferite metode. Înmulțirea crizantemelor poate fi făcută din semințe, prin împărțire sau chiar prin butași. Cu atât de multe metode de propagare, este ușor să înveți cum să începi cultivarea crizantemelor.

Cum se îngrijesc crizantemele

Lumină

Indiferent dacă sunt într-un ghiveci sau în grădina ta, crizantemele iubesc lumina din belșug. Alege un loc cu soare complet pentru cel puțin șase pe zi. Plantele care nu primesc suficientă lumină vor fi înalte și lungi și vor produce flori mai puține și mai mici.

Sol

Crizantemele prosperă în soluri bine drenate. Dacă solul nu se drenează corespunzător, adaugă compost și amestecă-l la o adâncime de 20-30 cm pentru cele mai bune rezultate. De asemenea, poți cultiva crizantemele în paturi ridicate umplute cu un amestec de sol pentru grădină care se drenează bine.

Apă

Udă crizantemele recent plantate temeinic și nu le lăsa niciodată să se ofilească. După ce s-au stabilit, oferă-le aproximativ 2,5 cm de apă pe săptămână. Când frunzele de la bază par lăsate sau încep să devină maronii, udă-le mai des. Evită udarea excesivă a frunzelor, deoarece aceasta poate duce la apariția bolilor.

Fertilizant

Plantele puse primăvara ar trebui să primească un fertilizant 5-10-10 o dată sau de două ori pe lună până când vremea se răcește. Nu fertiliza plantele puse toamna ca anuale. Plantele în ghiveci pe care le pui la adăpost de îngheț ar trebui să primească un fertilizant cu conținut ridicat de fosfor pentru a stimula creșterea rădăcinilor.

Pregătirea pentru iarnă

Pregătește crizantemele pentru iarnă după primul îngheț puternic. Acoperă-le cu un strat de mulci de până la 10 cm, folosind paie sau lemn mărunțit, în jurul plantelor. Poți ciupi florile uscate pentru a curăța planta, dar lasă ramurile intacte. Crizantemele au o șansă mai bună de a supraviețui dacă aștepți să tai tulpinile vechi până primăvara.

Deși crizantemele de grădină sunt adesea numite crizanteme rezistente, ele pot să nu supraviețuiască iernii dacă drenajul este slab sau dacă iarna este foarte rece. Dacă crizantemele tale supraviețuiesc iernii, vei vedea o nouă creștere dezvoltându-se în jurul bazei plantei la începutul primăverii. De îndată ce vremea se încălzește, îndepărtează mulciul pentru a permite noilor lăstari să apară. Creșterea veche și moartă de anul trecut poate fi tăiată în acest punct. Dacă nu apare nimic la baza plantei, este un semn că planta nu a supraviețuit iernii.

Crizantemele, florile toamnei

Crizantemele sunt considerate florile toamnei, fiind printre plantele care își ating perioada de înflorire tocmai la începutul toamnei. În grădini, pe terase și în ghivece, acestea aduc culoare într-o perioadă în care multe dintre florile de vară își încheie sezonul.

Perioada de înflorire a crizantemelor diferă în funcție de soi, însă cele mai multe varietăți cultivate în grădini încep să înflorească în septembrie și își păstrează florile pe parcursul lunii octombrie. Unele soiuri timpurii pot înflori încă de la sfârșitul lunii august, în timp ce varietățile târzii pot rămâne înflorite până în noiembrie, dacă temperaturile sunt favorabile.

Unul dintre motivele pentru care crizantemele sunt asociate cu luna septembrie este faptul că înflorirea lor este favorizată de zilele care devin treptat mai scurte. Crizantemele sunt plante sensibile la durata zilei, iar pentru multe soiuri, reducerea numărului de ore de lumină contribuie la formarea bobocilor și la declanșarea înfloririi. Astfel, pe măsură ce vara se încheie, crizantemele încep să-și deschidă florile.

Crizantemele sunt apreciate și pentru faptul că pot înflori o perioadă îndelungată. Cu îngrijire corespunzătoare, ele pot păstra grădinile și balcoanele colorate chiar și după ce temperaturile încep să scadă.

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