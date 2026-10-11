VIDEO | Cine sunt marii câștigători ai concursului ”Tropote în Țara Vinului” 2026 de la Alba Iulia: Bruma, desemnat cel mai frumos cal, Arizona a cucerit proba de viteză, iar Doru a fost cel mai puternic

Cine sunt marii câștigători ai concursului ”Tropote în Țara Vinului” 2026 de la Alba Iulia: Bruma, desemnat cel mai frumos cal, Arizona a cucerit proba de viteză, iar Doru a fost cel mai puternic

Caii frumoși, puternici și rapizi au fost în centrul atenției duminică, 11 octombrie 2026, la „Tropote în Țara Vinului”, eveniment desfășurat în Poligonul Micești din Alba Iulia. Competiția și-a desemnat câștigătorii după probe de frumusețe, viteză și tracțiune.

Crescători de cai și cabalinele lor au participat la ediția din 2026 a concursului „Tropote în Țara Vinului”, unde frumusețea, forța și rapiditatea au făcut diferența în lupta pentru podium.

După desfășurarea probelor și jurizarea concurenților, organizatorii au stabilit clasamentele celor mai apreciați cai ai competiției.

Bruma, cel mai frumos cal al ediției din 2026

La proba de frumusețe, titlul de „Cel mai frumos cal” i-a revenit cabalinei Bruma, care îi aparține lui Tibi Pădurean.

Doru, câștigătorul probei de tracțiune

În cadrul probei de tracțiune, concurenții și-au demonstrat forța și capacitatea de a face față unei încercări în care puterea a fost esențială.

Clasamentul final a fost următorul:

Locul I: Doru – Toader Daria

Locul II: Nela – Andreas Kîrr

Locul III: Murgu – Nicolae Popescu

Arizona, cel mai rapid cal de la „Tropote în Țara Vinului”

Proba de viteză a adus în prim-plan caii care au impresionat prin rapiditate și performanță. Marele câștigător a fost Arizona, calul lui Iulian Alexandru Stoia.

Podiumul probei de viteză:

Locul I: Arizona – Iulian Alexandru Stoia

Locul II: Athena – Gabriel Crișan

Locul III: Mona – Ricardo Sebastian Stoia

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