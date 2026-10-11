VIDEO | Cine sunt marii câștigători ai concursului ”Tropote în Țara Vinului” 2026 de la Alba Iulia: Bruma, desemnat cel mai frumos cal, Arizona a cucerit proba de viteză, iar Doru a fost cel mai puternic
Cine sunt marii câștigători ai concursului ”Tropote în Țara Vinului” 2026 de la Alba Iulia: Bruma, desemnat cel mai frumos cal, Arizona a cucerit proba de viteză, iar Doru a fost cel mai puternic
Caii frumoși, puternici și rapizi au fost în centrul atenției duminică, 11 octombrie 2026, la „Tropote în Țara Vinului”, eveniment desfășurat în Poligonul Micești din Alba Iulia. Competiția și-a desemnat câștigătorii după probe de frumusețe, viteză și tracțiune.
Crescători de cai și cabalinele lor au participat la ediția din 2026 a concursului „Tropote în Țara Vinului”, unde frumusețea, forța și rapiditatea au făcut diferența în lupta pentru podium.
Citește și: VIDEO | „Tropote în Țara Vinului” 2026, la Alba Iulia: Cele mai impresionante exemplare cabaline concurează la proba de frumusețe, viteză și forță, în poligonul de la Micești
După desfășurarea probelor și jurizarea concurenților, organizatorii au stabilit clasamentele celor mai apreciați cai ai competiției.
Bruma, cel mai frumos cal al ediției din 2026
La proba de frumusețe, titlul de „Cel mai frumos cal” i-a revenit cabalinei Bruma, care îi aparține lui Tibi Pădurean.
Doru, câștigătorul probei de tracțiune
În cadrul probei de tracțiune, concurenții și-au demonstrat forța și capacitatea de a face față unei încercări în care puterea a fost esențială.
Clasamentul final a fost următorul:
Locul I: Doru – Toader Daria
Locul II: Nela – Andreas Kîrr
Locul III: Murgu – Nicolae Popescu
Arizona, cel mai rapid cal de la „Tropote în Țara Vinului”
Proba de viteză a adus în prim-plan caii care au impresionat prin rapiditate și performanță. Marele câștigător a fost Arizona, calul lui Iulian Alexandru Stoia.
Podiumul probei de viteză:
Locul I: Arizona – Iulian Alexandru Stoia
Locul II: Athena – Gabriel Crișan
Locul III: Mona – Ricardo Sebastian Stoia
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Ştirea zilei
VIDEO | „Tropote în Țara Vinului” 2026, la Alba Iulia: Cele mai impresionante exemplare cabaline concurează la proba de frumusețe, viteză și forță, în poligonul de la Micești
„Tropote în Țara Vinului” 2026, la Alba Iulia: Cele mai impresionante exemplare cabaline concurează la proba de frumusețe, viteză și forță, în poligonul de la Micești Caii au devenit atracția principală a zilei de duminică, 11 octombrie 2026, în poligonul Jandarmeriei din Micești, unde a început o nouă ediție a manifestării „Tropote în Țara Vinului”. […]
ANGAJĂRI LA STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 11 octombrie 2026. Condițiile de înscriere la concurs
ANGAJĂRI LA STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 11 octombrie 2026. Condițiile de înscriere la concurs Mai multe instituții publice din județul Alba anunță organizarea unor concursuri de recrutare pentru ocuparea posturilor vacante. Candidații trebuie să îndeplinească atât condițiile generale, cât și condițiile specifice privind studiile, vechimea în muncă și […]
Zi aniversară pentru primarul municipiului Alba Iulia! Gabriel Codru Pleșa împlinește frumoasa vârstă de 60 de ani
Zi aniversară pentru primarul municipiului Alba Iulia! Gabriel Codru Pleșa împlinește frumoasa vârstă de 60 de ani Zi aniversară pentru primarul municipiului Alba Iulia! Gabriel Codru Pleșa împlinește astăzi, 11 octombrie 2026, frumoasa vârstă de 60 de ani. Născut la Alba Iulia, Gabriel Codru Pleșa este absolvent al Colegiului Național „Horea, Cloșca și Crișan”, unde […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
La câte absențe se scade nota la purtare în anul școlar 2026-2027: În ce situații pot fi motivate absențele elevilor și câte ore pot fi motivate la cererea părintelui
La câte absențe se scade nota la purtare în anul școlar 2026-2027: În ce situații pot fi motivate absențele elevilor...
Crizantemele, florile toamnei. Cum trebuie îngrijite, la ce temperatură rezistă și cum le pregătești pentru iarnă
Crizantemele, florile toamnei. Cum trebuie îngrijite, la ce temperatură rezistă și cum le pregătești pentru iarnă Crizantemele sunt plante specifice...
Știrea Zilei
VIDEO | Cine sunt marii câștigători ai concursului ”Tropote în Țara Vinului” 2026 de la Alba Iulia: Bruma, desemnat cel mai frumos cal, Arizona a cucerit proba de viteză, iar Doru a fost cel mai puternic
Cine sunt marii câștigători ai concursului ”Tropote în Țara Vinului” 2026 de la Alba Iulia: Bruma, desemnat cel mai frumos...
VIDEO | „Tropote în Țara Vinului” 2026, la Alba Iulia: Cele mai impresionante exemplare cabaline concurează la proba de frumusețe, viteză și forță, în poligonul de la Micești
„Tropote în Țara Vinului” 2026, la Alba Iulia: Cele mai impresionante exemplare cabaline concurează la proba de frumusețe, viteză și...
Curier Județean
11 octombrie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier
11 octombrie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu...
VIDEO | Festivalul „Armonii și Gusturi” la Pianu 2026: Târg de produse tradiționale românești și expoziție cu vânzare, Bostaniada pentru copii, spectacol folcloric și concerte
Festivalul „Armonii și Gusturi” la Pianu 2026: Târg de produse tradiționale românești și expoziție cu vânzare, Bostaniada pentru copii, spectacol...
Politică Administrație
Reconstrucția clasei politice la Alba: Partidul CRED și-a ales conducerea județeană sub coordonarea Secretarului General Liviu Iane
Reconstrucția clasei politice la Alba: Partidul CRED și-a ales conducerea județeană sub coordonarea Secretarului General Liviu Iane Bastionul suveranității și...
Foto | Municipiul Sebeș, parteneriat educațional cu Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Municipiul Sebeș, parteneriat educațional cu Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Marți, 29 septembrie 2026, Primăria Municipiului Sebeș a...
Opinii Comentarii
2 octombrie 2026: Dan Spătaru, „Regele aplauzelor”, ar fi împlinit astăzi 87 de ani
2 octombrie 2026: Dan Spătaru, „Regele aplauzelor”, ar fi împlinit astăzi 87 de ani Pe 2 octombrie 1939 s-a născut...
NOSTALGIA revine la Cluj-Napoca. „Balul Bobocilor” transformă BT Arena într-o uriașă petrecere Retro-Disco-Future
NOSTALGIA revine la Cluj-Napoca. „Balul Bobocilor” transformă BT Arena într-o uriașă petrecere Retro-Disco-Future, în 31 octombrie NOSTALGIA revine în această...