11 octombrie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier
11 octombrie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier
Polițiștii rutieri acționează duminică, 11 octombrie 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul Alba.
Sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR folosește dispozitive radar, montate pe trepiede mobile. Acestea surprind, în timp real, vehiculele care depășesc limita legală de viteză sau care încalcă alte reguli de circulație.
Proprietarii vehiculelor vor primi un document la domiciliu și vor trebui să comunice, conform procedurilor legale, cine a condus autoturismul în momentul constatării contravenției.
Scopul implementării acestui sistem și al tuturor acțiunilor desfășurate de polițiști îl constituie prevenirea evenimentelor rutiere și protejarea tuturor participanților la traficul rutier.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Curier Județean
Bibliotecile comunale, tot mai puţine în judeţul Alba: Doar o parte dintre bibliotecarii din județ, angajați pe o funcție specifică
Bibliotecile comunale, tot mai puţine în judeţul Alba: Doar o parte dintre bibliotecarii din județ, angajați pe o funcție specifică Doar peste jumătate din cele 78 de municipii, oraşe şi comune din judeţul Alba mai au biblioteci publice. În mediul rural, din cele 67 de comune, mai sunt biblioteci funcţionale în general în cele din […]
VIDEO | Festivalul „Armonii și Gusturi” la Pianu 2026: Târg de produse tradiționale românești și expoziție cu vânzare, Bostaniada pentru copii, spectacol folcloric și concerte
Festivalul „Armonii și Gusturi” la Pianu 2026: Târg de produse tradiționale românești și expoziție cu vânzare, Bostaniada pentru copii, spectacol folcloric și concerte Comuna Pianu a fost, în weekend-ul care se apropie de final, gazda celei de-a V-a ediții a Festivalului Armonii și Gusturi, organizat cu prilejul sărbătoririi zilei naționale a produselor agroalimentare românești. În […]
Șoferi din Ocna Mureș și Cut cu alcool „la bord”, trași pe dreapta de polițiști: Cu ce alcoolemie au fost depistați în trafic
Șoferi din Ocna Mureș și Cut cu alcool „la bord”, trași pe dreapta de polițiști: Cu ce alcoolemie au fost depistați în trafic Doi șoferi, unul din Ocna Mureș și altul din Cut, cu alcool „la bord”, au fost trași pe drepata de polițiști. S-au ales cu dosare penale. Potrivit IPJ Alba, la data de […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
La câte absențe se scade nota la purtare în anul școlar 2026-2027: În ce situații pot fi motivate absențele elevilor și câte ore pot fi motivate la cererea părintelui
La câte absențe se scade nota la purtare în anul școlar 2026-2027: În ce situații pot fi motivate absențele elevilor...
Crizantemele, florile toamnei. Cum trebuie îngrijite, la ce temperatură rezistă și cum le pregătești pentru iarnă
Crizantemele, florile toamnei. Cum trebuie îngrijite, la ce temperatură rezistă și cum le pregătești pentru iarnă Crizantemele sunt plante specifice...
Știrea Zilei
VIDEO | Cine sunt marii câștigători ai concursului ”Tropote în Țara Vinului” 2026 de la Alba Iulia: Bruma, desemnat cel mai frumos cal, Arizona a cucerit proba de viteză, iar Doru a fost cel mai puternic
Cine sunt marii câștigători ai concursului ”Tropote în Țara Vinului” 2026 de la Alba Iulia: Bruma, desemnat cel mai frumos...
VIDEO | „Tropote în Țara Vinului” 2026, la Alba Iulia: Cele mai impresionante exemplare cabaline concurează la proba de frumusețe, viteză și forță, în poligonul de la Micești
„Tropote în Țara Vinului” 2026, la Alba Iulia: Cele mai impresionante exemplare cabaline concurează la proba de frumusețe, viteză și...
Curier Județean
Bibliotecile comunale, tot mai puţine în judeţul Alba: Doar o parte dintre bibliotecarii din județ, angajați pe o funcție specifică
Bibliotecile comunale, tot mai puţine în judeţul Alba: Doar o parte dintre bibliotecarii din județ, angajați pe o funcție specifică...
11 octombrie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier
11 octombrie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu...
Politică Administrație
Reconstrucția clasei politice la Alba: Partidul CRED și-a ales conducerea județeană sub coordonarea Secretarului General Liviu Iane
Reconstrucția clasei politice la Alba: Partidul CRED și-a ales conducerea județeană sub coordonarea Secretarului General Liviu Iane Bastionul suveranității și...
Foto | Municipiul Sebeș, parteneriat educațional cu Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Municipiul Sebeș, parteneriat educațional cu Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Marți, 29 septembrie 2026, Primăria Municipiului Sebeș a...
Opinii Comentarii
2 octombrie 2026: Dan Spătaru, „Regele aplauzelor”, ar fi împlinit astăzi 87 de ani
2 octombrie 2026: Dan Spătaru, „Regele aplauzelor”, ar fi împlinit astăzi 87 de ani Pe 2 octombrie 1939 s-a născut...
NOSTALGIA revine la Cluj-Napoca. „Balul Bobocilor” transformă BT Arena într-o uriașă petrecere Retro-Disco-Future
NOSTALGIA revine la Cluj-Napoca. „Balul Bobocilor” transformă BT Arena într-o uriașă petrecere Retro-Disco-Future, în 31 octombrie NOSTALGIA revine în această...