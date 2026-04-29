16 – 22 mai 2026 | Festivalul Internațional de Teatru „Povești” 2026. PROGRAMUL celor 7 zile de festival. De unde se pot cumpăra biletele
Teatrul de Păpuși „Prichindel” și Consiliul Județean Alba organizează, în perioada 16 – 22 mai, Festivalul Internațional de Teatru „Povești”, care ajunge anul acesta la cea de-a XIX-a ediție.
Spectacole de teatru pentru copii, tineri și adulți, evenimente în aer liber, expoziții, conferințe, concert – toate aduc cu ele o poveste, perfectă pentru a fi împărtășită tuturor.
Vă invităm să călătorim împreună în lumea de poveste, care aduce zâmbet, care provoacă amintiri, care ne pune pe gânduri și stârnește emoție.
Continuăm și la această ediție seria evenimentelor în aer liber, cuprinse într-un program complex: animație stradală, paradă cu păpuși și marionete gigant, spectacole pentru întreaga familie, care aduce povestea în mijlocul oamenilor.
Așadar, începând de miercuri, 29 aprilie 2026, vă așteptăm la casieria Teatrului de Păpuși „Prichindel”, de luni până vineri, între orele 9:00 și 14:00, respectiv la casieria Casei de Cultură a Sindicatelor, de luni până vineri, între orele 9:00 și 13:00 sau online pe www.teatrulalba.ro și www.fitab.ro.
Prețul biletelor este de:
-8 lei pentru copii și elevi;
-15 lei pentru studenți și pensionari;
-35 lei pentru adulți;
-15 lei pentru persoane cu dizabilități, respectiv adultul cu handicap mediu și ușor;
-gratuit pentru copilul cu handicap, precum și persoana care îl însoțește;
-gratuit pentru adultul cu handicap grav și accentuat, precum și persoana care îl însoțește.
