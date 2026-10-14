16-17 octombrie 2026 | Două zile de… râs la Alba Iulia: Caricaturi, epigrame și lansări de carte, la Festivalul de Umor. Programul
Două zile de… râs la Alba Iulia: Caricaturi, epigrame și lansări de carte, la Festivalul de Umor. Programul
Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba organizează, în zilele de 16 și 17 octombrie 2026, o serie de manifestări culturale în cadrul Festivalului de Umor, ediția a XVII-a, un eveniment dedicat literaturii și artei care surprind, prin cuvânt și imagine, laturile hazlii ale vieții.
Programul de vineri, 16 octombrie 2026, va debuta la ora 16:00, la sediul Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba, cu două expoziții care vor aduce în prim-plan expresivitatea artistică și spiritul ironic: expoziția de fotografie „Dincolo de nori”, semnată de Laura Lungescu, și expoziția de caricaturi realizate de Marian Avramescu, însoțită de o demonstrație live de caricatură.
În continuare, publicul va participa la deschiderea oficială a celei de-a XVII-a ediții a Festivalului de Umor și la lansarea volumului „A(x)cente Umoristice”, semnat de Axente Iuga.
Prima zi a festivalului se va încheia cu deja cunoscutul „Duel al epigramiștilor”, un spectacol de epigrame moderat de ziaristul și epigramistul Dorel Lazăr. Evenimentul promite o întâlnire în care spontaneitatea, ironia și jocul de cuvinte vor ocupa locul central.
Sâmbătă, 17 octombrie 2026, de la ora 16:00, tot la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, va avea loc festivitatea de premiere a participanților la Festivalul de Umor, ediția a XVII-a, urmată de lectura creațiilor premiate. Va fi un prilej de întâlnire cu texte care se remarcă prin originalitate, creativitate și umor.
Așadar, în 16 și 17 octombrie 2026, iubitorii de literatură și artă umoristică sunt invitați la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba pentru a lua parte la evenimentele festivalului și pentru a se bucura de două zile în care umorul va fi celebrat în multiple forme de expresie.
Intrarea la toate evenimentele este liberă!
sursa: Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba
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