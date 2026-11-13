Cum au scăpat doi artiști muzicieni de procesul penal într-un dosar privind indemnizații din pandemie: Unul dintre inculpați trebui să achite AJPIS Alba suma de 12.126 de lei

Judecătoria Alba Iulia a dispus încetarea procesului penal în cazul a doi artiști muzicieni, judecați pentru falsuri și înșelăciune în dosarul indemnizațiilor plătite în timpul pandemiei. Motivul este prescripția răspunderii penale. Unul dintre ei a fost obligat totuși să plătească 12.126 de lei Agenției pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS).

Bogdan Lucian F. a fost trimis în judecată pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals în declarații și înșelăciune, iar Vasile Cosmin B. pentru complicitate la înșelăciune. Niciunul nu a recunoscut faptele și niciunul nu a cerut continuarea procesului după invocarea prescripției.

Potrivit instanței, în noiembrie 2020 Vasile Cosmin B. a aflat că statul acordă un sprijin financiar persoanelor care câștigă exclusiv din drepturi de autor și și-au întrerupt activitatea din cauza pandemiei. Printr-un contact, a ajuns la celălalt artist, care s-a oferit să se ocupe de toată documentația pentru un comision de 1.000 de lei la fiecare cerere.

Cei doi nu s-au întâlnit niciodată, iar Vasile Cosmin B. a trimis electronic doar copia cărții de identitate și extrasul de cont. Pentru a dovedi că avea venituri din drepturi conexe, a fost întocmit un contract de cesiune datat 9 februarie 2020. Acesta arăta că artistul cedase unei societăți drepturile asupra unei interpretări muzicale programate pe 10 februarie 2020 într-o sală de evenimente din județul Ilfov.

Anchetatorii au stabilit că documentul era fals. Administratorul sălii a declarat că firma nu a colaborat cu societatea respectivă și că nu a avut loc niciun eveniment. Cererile au fost depuse pe platforma specială a Guvernului pe 10 decembrie 2020, 5 ianuarie 2021 și 2 februarie 2021. La fiecare au fost atașate declarații pe propria răspundere cu informații neadevărate, iar AJPIS a plătit de trei ori câte 4.072 de lei.

Instanța s-a bazat pe percheziția informatică a telefonului lui Vasile Cosmin B., unde au fost găsite conversații pe WhatsApp, fotografii ale contractului și dovada trimiterii comisionului prin transfer de bani. La urmărirea penală, el a declarat că nu a semnat contractul, că nu a auzit de firmă și că a primit banii în cont, iar apoi a trimis comisionul.

Judecătorii au reținut că, din declarația sa, rezultă că știa că indemnizația se obține fraudulos. Infracțiunile comise au avut termen de prescripție de cinci ani, împlinit în februarie 2026. Instanța a admis în parte acțiunea civilă și l-a obligat doar pe Vasile Cosmin B., cel care a primit banii, să îi plătească către AJPIS Alba. Hotărârea din 28 octombrie 2026 poate fi atacată cu apel în 10 zile de la comunicare.

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