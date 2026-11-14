Lăsatul Secului pentru Postul Crăciunului 2026: Programul Slujbelor de la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia

Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia îi așteaptă pe credincioși sâmbătă, 14 noiembrie 2026, la sfintele slujbe prilejuite de sărbătorirea Sfântului Apostol Filip și a Sfântului Ierarh Grigorie Palama, arhiepiscopul Tesalonicului. Ziua are o semnificație deosebită în calendarul bisericesc, fiind marcată și ca Lăsatul Secului pentru Postul Nașterii Domnului.

Potrivit programului liturgic, dimineața va începe cu Utrenia, oficiată între orele 7:00 și 8:00, urmată de Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur, între orele 8:00 și 9:15. În continuare, de la ora 9:15 până la ora 9:45, va avea loc Parastasul de obște. Programul religios al zilei se va încheia seara, cu Vecernia mare cu Litie, oficiată în intervalul 18:00–19:20.

Lăsatul Secului marchează ultima zi înainte de începerea Postului Nașterii Domnului, una dintre cele patru perioade importante de post din calendarul Bisericii Ortodoxe. În anul 2026, postul începe duminică, 15 noiembrie, și se încheie în Ajunul Crăciunului, pe 24 decembrie, având o durată de 40 de zile.

Dincolo de rânduiala alimentară, Postul Nașterii Domnului reprezintă o perioadă de pregătire sufletească pentru întâmpinarea praznicului Nașterii Mântuitorului Iisus Hristos. Credincioșii sunt îndemnați să acorde mai mult timp rugăciunii, să practice milostenia, să caute împăcarea cu semenii și să se îngrijească de curățirea sufletească.

În tradiția românească, Lăsatul Secului este legat și de obiceiuri familiale și comunitare. Mesele organizate în familie, vizitele la nași și fini, precum și împăcarea cu rudele și apropiații sunt gesturi păstrate în numeroase comunități, având ca semnificație intrarea în post cu pace și bună înțelegere.

Ziua de 14 noiembrie îi aduce în atenția credincioșilor și pe doi mari sfinți ai Bisericii. Sfântul Apostol Filip, unul dintre cei doisprezece Apostoli ai Mântuitorului, este cinstit pentru misiunea sa de propovăduire a Evangheliei. Sfântul Ierarh Grigorie Palama, arhiepiscopul Tesalonicului, este cunoscut pentru contribuția sa teologică și pentru apărarea învățăturii despre rugăciunea isihastă și apropierea omului de Dumnezeu.

Prin participarea la slujbele acestei zile, credincioșii sunt invitați să întâmpine începutul postului prin rugăciune și reflecție, pregătindu-se pentru una dintre cele mai importante sărbători ale creștinătății, Nașterea Domnului.

foto: arhivă

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