14 – 15 noiembrie 2026 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână
14 – 15 noiembrie 2026 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână
Inspectoratul de Poliție Județean Alba a comunicat amplasarea radarelor pe drumurile din județ, în perioada 14-15 noiembrie 2026.
Șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență și să respecte limitele de viteză legale, doar dacă este absolut necesar, iar în caz contrar, sunt rugați să se conformeze restricțiilor de trafic stabilite de autorități.
Amplasarea radarelor în data de 14-15 noiembrie 2026
Drumul Naţional 1- Alba Iulia – Sântimbru –– Oiejdea – Galda de Jos – Teiuş – Aiud – Inoc – limită cu judeţul Cluj
Drumul Naţional 1- Sebeş – Cut – Cunţa – limită judeţul Sibiu
Drumul Naţional 7 – Săliştea –– Șibot – limită cu judeţul Hunedoara
Drumul Naţional 67C – Sebeş –Petreşti – Săsciori
Drumul Naţional 74 – Ighiu – Zlatna – Feneş – Abrud –– Bucium Cerbu
Drumul Naţional 75 – Câmpeni – Gârda – Arieşeni
Drumul Naţional 75 – Baia de Arieş – Lupşa
Alba Iulia – Bulevardul Încoronării – Bulevardului Ferdinand I – strada Clujului, strada Regiment V Vânători, Strada Calea Moţilor
Municipiul Sebeş – strada Lucian Blaga, strada Traian
Cugir – strada Victoriei
Ocna Mureş – Războieni – Noşlac
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Curier Județean
Foto | Cățelușa Pinko, ambasadoarea blândeții: O lecție despre iubire, respect și responsabilitate, la Grădinița cu Program Prelungit Vințu de Jos
Cățelușa Pinko, ambasadoarea blândeții: O lecție despre iubire, respect și responsabilitate, la Grădinița cu Program Prelungit Vințu de Jos La Grădinița cu Program Prelungit Vințu de Jos, o cățelușă și un medic veterinar au adus în mijlocul copiilor o lecție pe care nicio imagine și nicio explicație nu ar fi putut să o înlocuiască pe […]
Lăsatul Secului pentru Postul Crăciunului 2026: Programul Slujbelor de la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia
Lăsatul Secului pentru Postul Crăciunului 2026: Programul Slujbelor de la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia îi așteaptă pe credincioși sâmbătă, 14 noiembrie 2026, la sfintele slujbe prilejuite de sărbătorirea Sfântului Apostol Filip și a Sfântului Ierarh Grigorie Palama, arhiepiscopul Tesalonicului. Ziua are o semnificație deosebită în calendarul bisericesc, fiind marcată […]
DREPT LA REPLICĂ: Plata cazării și mesei pentru însoțitorii pacienților internați se face în condițiile legislației naționale
DREPT LA REPLICĂ: Plata cazării și mesei pentru însoțitorii pacienților internați se face în condițiile legislației naționale În legătură cu articolul publicat în data de 13 noiembrie 2026 privind plata serviciilor hoteliere pentru mama unui copil internat, Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia formulează următoarele precizări, necesare pentru informarea corectă a publicului. Înțelegem îngrijorarea oricărui […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Video | Târgul de Crăciun 2026 din Piața Mare a Sibiului și-a deschis porțile: Atracții spectaculoase, 120 de expozanți și o ediție cu ambiții europene
Târgul de Crăciun 2026 din Piața Mare a Sibiului și-a deschis porțile: Atracții spectaculoase, 120 de expozanți și o ediție...
Circulația pe Valea Oltului se redeschide de luni, 16 noiembrie 2026, mai devreme decât era prevăzut. Anunț pentru șoferi
Circulația pe Valea Oltului se redeschide de luni, 16 noiembrie 2026, mai devreme decât era prevăzut. Anunț pentru șoferi Circulația...
Știrea Zilei
O comună de munte din Alba caută firmă pentru deszăpezire în iarna 2026-2027: În cât timp ar trebui să ajungă prestatorul pentru a acționa pe drumul către un important domeniu schiabil
O comună de munte din Alba caută firmă pentru deszăpezire în iarna 2026-2027: În cât timp ar trebui să ajungă...
Cum au scăpat doi artiști muzicieni de procesul penal într-un dosar privind indemnizații din pandemie: Unul dintre inculpați trebuie să achite AJPIS Alba suma de 12.126 de lei
Cum au scăpat doi artiști muzicieni de procesul penal într-un dosar privind indemnizații din pandemie: Unul dintre inculpați trebuie să...
Curier Județean
Foto | Cățelușa Pinko, ambasadoarea blândeții: O lecție despre iubire, respect și responsabilitate, la Grădinița cu Program Prelungit Vințu de Jos
Cățelușa Pinko, ambasadoarea blândeții: O lecție despre iubire, respect și responsabilitate, la Grădinița cu Program Prelungit Vințu de Jos La...
14 – 15 noiembrie 2026 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână
14 – 15 noiembrie 2026 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de...
Politică Administrație
Un nou pas pentru un Blaj mai verde: Proiectul de amenajare a malurilor râului Târnava Mare, în consultare publică
Un nou pas pentru un Blaj mai verde: Proiectul de amenajare a malurilor râului Târnava Mare, în consultare publică Unitatea...
Video | Noi lucrări de modernizare la Blaj: Intrarea dinspre Mănărade și Cergău, într-un amplu proces de reabilitare. Rețeaua pluvială, mutată în subteran, drum lărgit și locuri de parcare
Noi lucrări de modernizare la Blaj: Intrarea dinspre Mănărade și Cergău, într-un amplu proces de reabilitare. Rețeaua pluvială, mutată în...
Opinii Comentarii
12 noiembrie – Zi cu triplă semnificație pentru Armata României: Ziua Statului Major al Apărării, Ziua Cercetașilor Militari și Ziua Geodezilor Militari
12 noiembrie – Zi cu triplă semnificație pentru Armata României: Ziua Statului Major al Apărării, Ziua Cercetașilor Militari și Ziua...
Mesaje: La mulţi ani Mihai, Mihaela, Gabriel şi Gabriela!
Mesaje: La mulţi ani Mihai, Mihaela, Gabriel şi Gabriela! Felicitări de Sfinții Mihail și Gavril • Urări pentru Mihai și...