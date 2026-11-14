Părintele arhimandrit Vasile Crișan, de la Mănăstirea Dumbrava, la ceas aniversar: O viață închinată credinței, copiilor și oamenilor aflați în nevoie

Părintele arhimandrit Vasile Crișan, duhovnicul Mănăstirii Dumbrava, din județul Alba, o personalitate a vieții bisericești și sociale din Transilvania, cunoscută pentru implicarea în sprijinirea copiilor, a vârstnicilor și a celor aflați în situații dificile, este la ceas aniversar.

Dincolo de slujirea preoțească, părintele Vasile, vicar eparhial în cadrul Arhiepiscopiei Alba Iuliei. este asociat cu o lucrare socială de amploare, devenită în timp un reper al filantropiei creștine. La Dumbrava, credința nu se rezumă la cuvinte și rugăciune, ci se transformă în grijă concretă, hrană, educație, adăpost și speranță.

Un slujitor al Bisericii, în mijlocul unei comunități care are nevoie de sprijin

Părintele Vasile Crișan este legat de istoria recentă a Mănăstirii „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din Dumbrava, așezământ monahal înființat în 1996, pe un teren donat de localnici.

Mănăstirea se află în nord-estul județului Alba, în apropierea localității Unirea, și are o istorie spirituală aparte. Potrivit tradiției istorice consemnate de sursele bisericești, locul este legat de martiriul preotului ortodox Ioan, care, la începutul secolului al XVIII-lea, și-ar fi dat viața pentru apărarea credinței.

Vechiul lăcaș de cult a fost construit între 1996 și 2002, iar noua biserică, având hramul „Adormirea Maicii Domnului”, a fost târnosită în 13 mai 2018.

În prezent, obștea monahală se află sub oblăduirea maicii starețe stavrofora Mina Cerceș, iar părintele arhimandrit Vasile Crișan asigură îndrumarea duhovnicească a mănăstirii. Acesta este și vicar eparhial în cadrul Arhiepiscopiei Alba Iuliei.

„Sfânta Veronica” – locul în care iubirea creștină devine faptă

Una dintre cele mai importante dimensiuni ale activității părintelui Vasile Crișan este implicarea în dezvoltarea Așezământului social „Sfânta Veronica”.

Mănăstirea Dumbrava a devenit cunoscută în întreaga țară prin activitatea de ocrotire a copiilor abandonați sau proveniți din familii aflate în dificultate, dar și prin sprijinul acordat persoanelor vârstnice.

Părintele a vorbit mereu despre bucuria de a-i vedea pe copii dormind liniștiți și despre responsabilitatea de a le oferi o copilărie mai bună decât cea pe care o avuseseră până să ajungă la mănăstire.

Așezământul cuprinde servicii sociale destinate copiilor, mamelor aflate în situații dificile și persoanelor vârstnice. Este o lucrare care presupune nu doar resurse materiale, ci și o organizare permanentă, personal dedicat, implicarea comunității și solidaritatea oamenilor de bine.

Duhovnicul Generației de Aur și legătura cu fotbalul românesc

Un alt capitol cunoscut din activitatea părintelui Vasile Crișan este apropierea sa de lumea fotbalului românesc.

Numele său este legat de Generația de Aur a fotbalului românesc și de participarea echipei naționale la Campionatul Mondial din Statele Unite, din 1994.

Înaintea competiției, părintele a oficiat o slujbă și a binecuvântat delegația României. De-a lungul timpului, a păstrat legături apropiate cu mai mulți reprezentanți ai fotbalului românesc, între care Anghel Iordănescu și fiul acestuia, Edward Iordănescu.

Părintele relata că el a fost cel care i-a spus pentru prima dată „Tata Puiu” lui Anghel Iordănescu, apreciind rolul patern pe care acesta îl avea în raport cu jucătorii.

De asemenea, a vorbit despre relația duhovnicească pe care o are cu Edward Iordănescu și despre faptul că numeroși oameni din fotbal ajung la Mănăstirea Dumbrava pentru sfat și îndrumare.

Această legătură arată că lucrarea pastorală a părintelui depășește granițele comunității locale, ajungând și în mijlocul unor oameni cunoscuți publicului larg, care caută echilibru, încredere și sprijin spiritual.

O prezență activă în viața bisericească a Arhiepiscopiei Alba Iuliei

Activitatea părintelui arhimandrit Vasile Crișan se desfășoară și în cadrul vieții bisericești a Arhiepiscopiei Alba Iuliei.

Un moment recent care confirmă această implicare a avut loc la 26 octombrie 2026, când, cu prilejul hramului vechii biserici a Mănăstirii Dumbrava, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a săvârșit Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

La finalul slujbei, părintele Vasile Crișan, în calitate de vicar eparhial și duhovnic al mănăstirii, a adresat mulțumiri ierarhului pentru prezență și binecuvântare.

Evenimentul a reunit obștea monahală și numeroși credincioși, iar copiii ocrotiți în cadrul Așezământului „Sfânta Veronica” au oferit un moment muzical religios.

Secțiune Știri sub articolul principal