13-17 noiembrie 2025 | Mihaela Mih-Dehelean (CS Unirea Alba Iulia), la Campionatul Mondial de Culturism și Fitness din Spania: „Un spectacol al campionilor”

Mihaela Mih-Dehelean (CS Unirea Alba Iulia), la Campionatul Mondial de Culturism și Fitness din Spania: „Un spectacol al campionilor”

Mihaela Mih-Dehelean, sportivă legitimată la CS Unirea Alba Iulia), va participa la ediția 2025 a Campionatului Mondial de Culturism și Fitness.

Întrecerea va avea loc la Santa Susana (Spania) în perioada 13-17 noiembrie 2025.

„Ambiție… Curaj… Răbdare…Voință… Campionatul Mondial de Culturism și Fitness din 13-17 noiembrie 2025, Santa Susana, Spania, un spectacol al campionilor! Absolut nimeni nu este în drept să ne ia dorințele …să ne taie aripile… sau cu atât mai mult să folosească aripile noastre în zborul propriu…. Orice dorință are dreptul la viață … și niciodată nu știi unde te poate duce…

Mi se potrivesc atât de bine aceste versuri: „Când sunt la pământ și sufleul mi-e împovărat, Când necazul îmi bate la uşă și mă apasă pe inimă, Rămân calmă și aştept în linişte. Să vii șì să stai puţin cu mine. Mă înalț deasupra munţilor, Mă înalţ și pot traversa mări spumegânde, Mă simt puternică atunci când sunt pe umerii tăi, Mă înalţ mult mai sus decât pot ajunge eu”.

Hai, România!”, spune Mihaela Mih-Dehelean despre participarea la această competiție.

În 2025 Mihaela Mih-Dehelean a cucerit al treilea titlu de campioană națională la culturism și fitness.

