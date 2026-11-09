11 octombrie 2026 | Ziua Veteranilor din Teatrele de Operații, marcată la Alba Iulia: Ceremonie militară și religioasă la Troița Veteranilor. Programul
Ziua Veteranilor din Teatrele de Operații, marcată la Alba Iulia: Ceremonie militară și religioasă la Troița Veteranilor. Programul
Ziua Veteranilor din Teatrele de Operații va fi marcată miercuri, 11 noiembrie 2026, la Alba Iulia, printr-o ceremonie militară și religioasă organizată la Troița Veteranilor din Teatrele de Operații, amplasată în Cimitirul Eroilor.
Evenimentul va începe la ora 11:00 și va reuni reprezentanți ai administrației publice locale și județene, ai instituțiilor militare și ai structurilor Ministerului Afacerilor Interne, reprezentanți ai cultelor religioase, parlamentari, membri ai asociațiilor de veterani, precum și reprezentanți ai societății civile.
Programul manifestărilor va debuta la ora 10:40, cu primirea invitaților și ocuparea locurilor în dispozitiv. La ora 11:00 vor avea loc prezentarea onorului și salutul drapelului de luptă, urmate de intonarea Imnului Național al României.
În continuare, va fi oficiat serviciul religios, iar participanții vor asista la o alocuțiune dedicată semnificației Zilei Veteranilor din Teatrele de Operații. Momentul va continua cu depuneri de jerbe și buchete de flori la Troița Veteranilor, manifestările încheindu-se cu păstrarea unui moment de reculegere, în semn de respect și prețuire pentru militarii care au participat la misiuni în teatrele de operații.
La ceremonie sunt așteptați reprezentanți ai Instituției Prefectului – Județul Alba, Consiliului Județean Alba și Primăriei Municipiului Alba Iulia, membri ai Parlamentului României și ai Parlamentului European din județul Alba, reprezentanți ai Arhiepiscopiei Ortodoxe Române și ai Arhiepiscopiei Romano-Catolice, precum și ai altor culte religioase.
De asemenea, vor participa reprezentanți ai unităților militare din Garnizoana Alba Iulia, ai Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Afacerilor Interne, ai Direcției Regionale de Informații „Transilvania Sud” Sibiu, ai Direcției Județene de Telecomunicații Speciale Alba și ai Cercului Militar Alba Iulia.
Lista invitaților include și reprezentanți ai Universității „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Muzeului Național al Unirii, Centrului de Cultură „Augustin Bena”, precum și ai organizațiilor și asociațiilor de veterani, rezerviști și cadre militare în retragere, alături de alte asociații culturale, civice și instituții publice din județul Alba.
Manifestarea reprezintă un prilej de omagiere a militarilor români care au participat la misiuni internaționale în teatrele de operații, precum și de reafirmare a respectului și recunoștinței față de sacrificiul, curajul și devotamentul acestora.
sursa: Instituția Prefectului – Județul Alba
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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