FOTO | Peste 180 de șoferi testați pentru alcool și droguri la Alba Iulia. Cinci conducători auto au rămas fără permis

Peste 180 de șoferi testați pentru alcool și droguri la Alba Iulia. Cinci conducători auto au rămas fără permis

Polițiștii Biroului Rutier Alba Iulia au acționat la data de 7/8 noiembrie 2026, pe raza municipiului, pentru depistarea și sancționarea conducătorilor auto aflați sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive.

Activitățile au vizat reducerea riscului rutier și creșterea gradului de siguranță pe drumurile publice.

Polițiștii au aplicat 57 de sancțiuni contravenționale care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 7.785 de lei.

În cadrul activităților desfășurate, au fost efectuate 183 de testări privind conducerea sub influența alcoolului sau a altor substanțe și au fost reținute 5 permise de conducere.

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