Curier Județean

FOTO | Peste 180 de șoferi testați pentru alcool și droguri la Alba Iulia. Cinci conducători auto au rămas fără permis

Ioana Oprean

Publicat

acum 14 minute

în

De

Peste 180 de șoferi testați pentru alcool și droguri la Alba Iulia. Cinci conducători auto au rămas fără permis

Polițiștii Biroului Rutier Alba Iulia au acționat la data de 7/8 noiembrie 2026, pe raza municipiului, pentru depistarea și sancționarea conducătorilor auto aflați sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive.

Petrecerea Divorțaților

Activitățile au vizat reducerea riscului rutier și creșterea gradului de siguranță pe drumurile publice.

Polițiștii au aplicat 57 de sancțiuni contravenționale care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 7.785 de lei.

În cadrul activităților desfășurate, au fost efectuate 183 de testări privind conducerea sub influența alcoolului sau a altor substanțe și au fost reținute 5 permise de conducere.

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Foto | „ArhimatematicuS” 2026 a adus la Alba Iulia 27 de elevi din mediul rural pasionați de matematică: Cine sunt câștigătorii concursului

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

9 noiembrie 2026

De

„ArhimatematicuS” 2026 a adus la Alba Iulia 27 de elevi din mediul rural pasionați de matematică: Cine sunt câștigătorii concursului Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia a găzduit cea de-a IV-a ediție a Concursului de matematică „ArhimatematicuS”, la care au participat 27 de elevi din clasele a VII-a și a VIII-a, reprezentând cinci […]

Citește mai mult

Curier Județean

9 noiembrie 2026 | Dimineață cu -2,7 grade în Alba Iulia: Ce alte valori termice s-au înregsitrat în Alba

Ioana Oprean

Publicat

acum 7 ore

în

9 noiembrie 2026

De

Dimineață cu -2,7 grade în Alba Iulia: Ce alte valori termice s-au înregsitrat în Alba Dimineață rece, luni, 9 noiembrie 2026, în Alba. La ora 7.00 temperatura înregistrată la stația meteo Alba Iulia era de -2,7 grade Celsius. La aceeași oră la Câmpeni erau -5,2 grade Celsius. La Blaj mercurul din termometre indica -4 grade, […]

Citește mai mult

Curier Județean

Iluminatul public dintr-o comună din Alba, scos la concesiune: Ce valoare are contractul, până când se depun ofertele și ce trebuie să respecte operatorul

Ioana Oprean

Publicat

acum 18 ore

în

8 noiembrie 2026

De

Iluminatul public dintr-o comună din Alba, scos la concesiune: Ce valoare are contractul, până când se depun ofertele și ce trebuie să respecte operatorul Primăria Comunei Cenade, din județul Alba, caută un operator pentru serviciul de iluminat public. Valoarea totală estimată a contractului de delegare prin concesiune este de 375.000 de lei, fără TVA, iar […]

Citește mai mult