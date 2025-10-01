1 octombrie 2025 | COD GALBEN de CEAȚĂ în Alba: Vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m. Localitățile vizate
1 octombrie 2025 | COD GALBEN de CEAȚĂ în Alba: Vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m. Localitățile vizate
Meteorologii au emis miercuri dimineața, în octombrie 2025 o atenționare cod galben de ceață în județul Alba, valabilă în intervalul 6.00-9.00 în mai multe localități.
Citește și: Cum va fi VREMEA în România până în 27 octombrie 2025: temperaturi mai scăzute decât de obicei. Prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni
Se vor semnala ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m.
Localitățile vizate: Alba Iulia, Aiud, Cugir, Sebeș, Blaj, Ocna Mureș, Teiuș, Ighiu, Săsciori, Unirea, Jidvei, Vințu de Jos, Galda de Jos, Șona, Mihalț, Pianu, Valea Lungă, Lopadea Nouă, Cetatea de Baltă, Daia Română, Stremț, Sâncel, Șpring, Sântimbru, Lunca Mureșului, Ciugud, Șibot, Mirăslău, Săliștea, Bucerdea Grânoasă, Berghin, Fărău, Noșlac, Gârbova, Crăciunelu de Jos, Cricău, Livezile, Cergău, Roșia de Secaș, Câlnic, Hopârta, Rădești, Cut, Blandiana, Ohaba, Cenade, Doștat;
