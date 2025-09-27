Cum va fi VREMEA în România până în 27 octombrie 2025: temperaturi mai scăzute decât de obicei. Prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni
Cum va fi VREMEA în România până în 27 octombrie 2025: temperaturi mai scăzute decât de obicei. Prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat, vineri, prognoza pentru următoarele patru săptămâni, valabilă în perioada 29 septembrie – 27 octombrie 2025. Meteorologii anunță că începutul lunii octombrie va fi mai rece decât în mod obișnuit și cu ploi abundente în mai multe zone, însă, treptat, vremea va reveni la valori apropiate de cele normale pentru această perioadă.
Săptămâna 29 septembrie – 6 octombrie 2025
Temperaturile vor fi mai scăzute decât cele specifice acestei perioade pe întreg teritoriul țării, cu un deficit termic mai accentuat în nord-est. Precipitațiile vor fi peste media obișnuită, în special în regiunile sud-vestice.
Citește și: Numele OLX România și epantofi folosite de atacatori pentru a fura datele. Avertismentul transmis de DNSC
Săptămâna 6 – 13 octombrie 2025
Valorile termice vor fi, în general, apropiate de normele climatologice, cu posibile abateri negative ușoare în est. Cantitățile de precipitații se vor menține la niveluri normale pentru interval.
Săptămâna 13 – 20 octombrie 2025
Temperatura aerului va înregistra valori apropiate de cele normale în toate regiunile. Precipitațiile vor fi, de asemenea, în jurul mediei multianuale.
Săptămâna 20 – 27 octombrie 2025
Valorile termice se vor menține la niveluri normale pentru perioada analizată, în întreaga țară. Regimul pluviometric va fi și el apropiat de cel obișnuit pentru această săptămână.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Radu Georgescu: În curând în România se va striga Popa Prostul. În 2009, când a fost la fel, prețurile la apartamante au scăzut cu 50-60%
Economistul Radu Georgescu: În curând în România se va striga Popa Prostul. În 2009, când a fost la fel, prețurile la apartamante au scăzut cu 50-60% „În curând în România se va striga Popa Prostul. În 2009, când a fost la fel, prețurile la apartamante au scăzut cu 50-60%”, avertizează plastic economistul Radu Georgescu. Citește […]
„Păstrați-vă calmul și bani cash la îndemână” transmite Banca Centrală Europeană. Ce măsuri ar trebui să ia românii?
„Păstrați-vă calmul și bani cash la îndemână” transmite Banca Centrală Europeană. Cum ne putem pregăti pentru crize neașteptate? „Păstrați-vă calmul și bani cash la îndemână” transmite Banca Centrală Europeană. Aceasta este una dintre concluziile celui mai recent studiu publicat de instituție, care arată că familiile ar trebui să dețină numerar pentru a putea face față […]
Când se dau alocațiile pentru copii în octombrie 2025. Banii virați pe card fără întârzieri. Cei aduși de poștaș ajung mai târziu la beneficiari
Când se dau alocațiile pentru copii în luna octombrie 2025. Banii virați pe card fără întârzieri. Cei aduși de poștaș ajung mai târziu la beneficiari În octombrie 2025, ziua de 8 pică miercurea, așa că alocațiile copiilor vor fi distribuite pe card fără întârzieri. În mod normal, alocațiile de stat pentru copii sunt virate în […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Radu Georgescu: În curând în România se va striga Popa Prostul. În 2009, când a fost la fel, prețurile la apartamante au scăzut cu 50-60%
Economistul Radu Georgescu: În curând în România se va striga Popa Prostul. În 2009, când a fost la fel, prețurile...
„Păstrați-vă calmul și bani cash la îndemână” transmite Banca Centrală Europeană. Ce măsuri ar trebui să ia românii?
„Păstrați-vă calmul și bani cash la îndemână” transmite Banca Centrală Europeană. Cum ne putem pregăti pentru crize neașteptate? „Păstrați-vă calmul...
Știrea Zilei
VIDEO | „Crosul Inimilor” în Cetatea Alba Carolina: Energie și emoție în alergare pentru o cauză nobilă
„Crosul Inimilor” în Cetatea Alba Carolina: Energie și emoție în alergare pentru persoane de toate vârstele În dimineața zilei de...
VIDEO | Caravană de vâslit pe Mureș între Sântimbru și Alba Iulia: Start dat de la un ponton construit cu fonduri europene
Concurs de vâslit pe Mureș între Sântimbru și Alba Iulia: Start dat de la un ponton construit cu fonduri europene...
Curier Județean
27-28 septembrie 2025 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână
27-28 septembrie 2025 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână Inspectoratul...
Luni, 29 septembrie 2025 | Zi de doliu local la Blaj, în memoria Preafericitului Părinte Lucian Cardinal Mureșan. Drapelul național și însemnele municipiului covorâte în bernă
Luni, 29 septembrie 2025 | Zi de doliu local la Blaj, în memoria Preafericitului Părinte Lucian Cardinal Mureșan. Drapelul național...
Politică Administrație
Primăria Municipiului Aiud: Licitație publică privind concesionarea unui teren cu suprafața de 2.456 mp situat pe strada Tudor Vladimirescu
ANUNŢ DE LICITAȚIE privind concesionarea prin licitație publică a terenului cu suprafața de 2456 mp, situat administrativ în Municipiul Aiud,...
Primăria Aiud: Licitație publică pentru concesionarea unui teren cu suprafața de 4.594 de mp de pe strada Tudor Vladimirescu. Informații privind depunerea ofertelor
ANUNŢ DE LICITAȚIE privind concesionarea prin licitație publică a terenului cu suprafața de 4594 mp, situat administrativ în Municipiul Aiud,...
Opinii Comentarii
27 septembrie: Ziua Mondială a Turismului, sărbătorită prima oară în întreaga lume în anul 1980
27 septembrie: Ziua Mondială a Turismului, sărbătorită prima oară în întreaga lume în anul 1980 La 27 septembrie, în fiecare...
27 septembrie – Ziua Internațională a persoanelor cu deficiențe de auz. Peste 300 de milioane de persoane din întreaga lume sunt afectate de pierderea auzului
27 septembrie – Ziua Internațională a persoanelor cu deficiențe de auz. Peste 300 de milioane de persoane din întreaga lume...