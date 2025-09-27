Cum va fi VREMEA în România până în 27 octombrie 2025: temperaturi mai scăzute decât de obicei. Prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat, vineri, prognoza pentru următoarele patru săptămâni, valabilă în perioada 29 septembrie – 27 octombrie 2025. Meteorologii anunță că începutul lunii octombrie va fi mai rece decât în mod obișnuit și cu ploi abundente în mai multe zone, însă, treptat, vremea va reveni la valori apropiate de cele normale pentru această perioadă.

Săptămâna 29 septembrie – 6 octombrie 2025

Temperaturile vor fi mai scăzute decât cele specifice acestei perioade pe întreg teritoriul țării, cu un deficit termic mai accentuat în nord-est. Precipitațiile vor fi peste media obișnuită, în special în regiunile sud-vestice.

Săptămâna 6 – 13 octombrie 2025

Valorile termice vor fi, în general, apropiate de normele climatologice, cu posibile abateri negative ușoare în est. Cantitățile de precipitații se vor menține la niveluri normale pentru interval.

Săptămâna 13 – 20 octombrie 2025

Temperatura aerului va înregistra valori apropiate de cele normale în toate regiunile. Precipitațiile vor fi, de asemenea, în jurul mediei multianuale.

Săptămâna 20 – 27 octombrie 2025

Valorile termice se vor menține la niveluri normale pentru perioada analizată, în întreaga țară. Regimul pluviometric va fi și el apropiat de cel obișnuit pentru această săptămână.

