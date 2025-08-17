1 iulie– 30 decembrie 2025 | ”Lumea Commediei dell’arte”, proiect cultural-artistic implementat de Skepsis în beneficiul elevilor din Alba Iulia. Colaborare cu 6 unități de învățământ din municipiu

În perioada 1 iulie– 30 decembrie 2025, Grupul Skepsis implementează proiectul ”Lumea Commediei dell’arte” – proiect care urmărește promovarea valorilor culturale europene din perioada renascentistă în rândul elevilor din Alba Iulia.

Prin acest proiect Asociația Grupul Skepsis își propune să conceapă, să pregătească și să prezinte în perioada septembrie-decembrie 2025, un număr de trei spectacole de teatru în genul Commedia dell Arte (gen de teatru specific perioadei Renașterii europene) adresate direct elevilor încadrați în următoarele cicluri de învățământ: preșcolar, primar, gimnazial și liceal.

În luna septembrie 2025 se vor încheia acorduri de colaborare cu 6 unități de învățământ din Alba-Iulia dispuse să găzduiască o serie de reprezentații ale spectacolelor de teatru create,urmărindu-se stimularea interesului publicului tânăr pentru arta dramatică.

”Compania de teatru Skepsis a lucrat intens cu experți invitați în ultimii 10 ani în a deprinde tainele acestui gen izvorât din Italia în perioada Renașterii și care marchează de fapt renașterea teatrului ca artă. Practicăm acest gen respectând autenticitatea și simbolistica elementelor sale, de la costume și măști la specificul tipologiei personajelor și o bună parte din repertoriul grupului este reprezentată acum de spectacole în genul Commedia dell Arte care provoacă deliciul publicului de toate vârstele.

Ne propunem să oferim elevilor bucuria spectacolului și șansa de a înțelege specificul cultural și social al acestui gen de teatru care face parte din patrimoniul cultural european.”– Viorel Cioflică, Grupul Skepsis.

Pentru a pune în valoare potențialul creativ al tinerilor, finalul proiectului va propune publicului și un spectacol original de Commedia dell’arte, la Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia, interpretat de elevii care se formează în arta actorului în cadrul grupului Skepsis Studio.

Proiectul este finanțat prin Programul Municipal pentru Acordarea de Finanțări Nerambursabile Activităților Non-Profit de Interes Local pe Anul 2025.

Obiectivele generale urmărite sunt:

– Dezvoltarea publicului și creșterea audienței pentru arta dramatică;

– Promovarea artei renascentiste și creșterea capacității de percepție și înțelegerea a genului dramatic în rândul elevilor;

– Optimizarea experienței operatorului cultural local – Asociația Grupul Skepsis;

– Aprofundarea experienței și expresiei artistice ale actorilor locali;

– Dezvoltarea abilităților și cunoștiințelor artei actorului pentru tinerii elevii înscriși în programul de formare Skepsis Studio în cadrul organizației;

Valoarea totală a proiectului este de 55.555,56 lei (bani, resurse umane, servicii), din care 50.000 lei contribuția finanțatorului (Primăria Municipiului Alba Iulia) și 5.555,56 lei (resurse umane, servicii) contribuție proprie a organizatorului (Asociația Grupul Skepsis).

