Curier Județean

12 noiembrie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier

Bogdan Ilea

Publicat

acum 38 de minute

în

De

Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier

Polițiștii rutieri acționează astăzi, 12 noiembrie 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul Alba.

Petrecerea Divorțaților

Sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR folosește dispozitive radar, montate pe trepiede mobile. Acestea surprind, în timp real, vehiculele care depășesc limita legală de viteză sau care încalcă alte reguli de circulație.

Proprietarii vehiculelor vor primi un document la domiciliu și vor trebui să comunice, conform procedurilor legale, cine a condus autoturismul în momentul constatării contravenției.

Scopul implementării acestui sistem și al tuturor acțiunilor desfășurate de polițiști îl constituie prevenirea evenimentelor rutiere și protejarea tuturor participanților la traficul rutier.

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Reforma Parchetelor: Cinci unități din Alba vor funcționa sub conducerea unui singur parchet. Ce se schimbă pentru procurorii din județ

Ioana Oprean

Publicat

acum 7 minute

în

12 noiembrie 2026

De

Reforma Parchetelor: Cinci unități din Alba vor funcționa sub conducerea unui singur parchet. Ce se schimbă pentru procurorii din județ Ministerul Justiției pregătește o reorganizare amplă a parchetelor din România, prin care 134 de unități de pe lângă judecătorii vor fi comasate în structuri județene, cu sedii principale în reședințele de județ. În Alba, Parchetul […]

Citește mai mult

Curier Județean

Copac căzut pe carosabil, în Alba Iulia: Intervin pompierii pentru degajare la intersecția străzilor Dr. Aurel Lazăr și Macului

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

12 noiembrie 2026

De

Copac căzut pe carosabil, în Alba Iulia: Intervin pompierii pentru degajare la intersecția străzilor Dr. Aurel Lazăr și Macului Un copac a căzut joi, în jurul orei 13.15, pe carosabil, în Alba Iulia, la intersecția străzilor Dr. Aurel Lazăr și Macului. La fața locului intervin pompierii pentru degajare. Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru […]

Citește mai mult

Curier Județean

Caz grav de braconaj la Șugag: Bărbat depistat pe ATV cu o armă. Peste 800 de cartușe, descoperite în dulapul de arme

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

12 noiembrie 2026

De

Caz grav de braconaj la Șugag: Bărbat depistat pe ATV cu o armă. Peste 800 de cartușe, descoperite în dulapul de arme Un caz grav de braconaj a fost semnalat ieri, 11 noiembrie 2026, în jurul orei 16:00, pe raza localității Șugag. Un bărbat de 48 de ani din Tău Bistra a fost depistat în […]

Citește mai mult