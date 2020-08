Ziua de 13 august a fost cea mai neagră zi de la începutul pandemiei. Doliu în 53 de familii și 1.454 de noi îmbolnăviri

Ministerul Sănătății a transmis niște cifre care ne arată că de miercuri până joi am avut cel mai mare număr de îmbolnăviri de la începutul crizei sanitare.

Este doliu de joi în 53 de familii, după ce tot atâția români au pierdut definitiv lupta cu acest virus perfid care ne-a bulversat tuturor viețile.

Pentru alți 478 de pacienți internați la terapie intensivă medicii încearcă să facă minuni, dar nu oferă garanții. Trăim, așadar, încă o zi a recordurilor negre. Avem 1.454 de noi îmbolnăviri, iar dacă nu se schimbă ceva în atitudinea noastră restricțiile s-ar putea prelungi. Cât despre victime, vor fi din ce în ce mai multe.

Nelu Tătaru, ministrul Sănătății: „Suntem cu un număr crescut de cazuri de la o zi la alta, suntem în apropierea unei perioade în care va trebui să prelungim starea de alertă, suntem într-un moment în care pregătim începerea unui nou an școlar și pregătim o serie de evenimente electorale sau nu ce va accentua această manifestare pandemică la sfârșitul acestui an. Previziuni pot fi multe, în contextul în care nimeni din țara asta nu va respecta niște reguli și nu vom încetini acea transmitere comunitară, putem avea și mai multe cazuri.

Eu sper că toți am înțeles ce înseamnă acest moment, sper că toți am înțeles, că a fost o perioadă, poate, de rătăcire a unora dintre noi, în care am negaționat tot ceea ce a însemnat această pandemie. Haideți să fim serioși, cred că fiecare dintre noi avem pe cineva cunoscut care trece prin boală și puțini dintre noi poate avem și printre cei care au decedat.”

1.454 de români au aflat că au Covid-19, din peste 22.600 de teste care s-au făcut în total. S-a înregistrat și cel mai mare număr de decese în 24 de ore – 53 de persoane infectate și-au pierdut viața de miercuri până joi, iar patru dintre aceste persoane nu aveau și alte afecțiuni. A crescut și numărul celor care sunt la terapie intensivă – 478 de pacienți în toată țara.

Dacă tragem linie, au fost în total peste 66.000 de români infectați cu noul virus, până acum și mai puțin de jumătate, 31.000 de pacienți au fost și declarați vindecați.

Cu o creștere constantă a numărului de cazuri ar putea fi prelungită și starea de alertă, care expiră la sfârșitul acestei săptămâni. Vineri ar urma să fie luată și o decizie în acest sens de către Comitetul Național pentru Situații de Urgență, care se va întruni înainte de ședința de Guvern.

Sursa: stirileprotv.ro