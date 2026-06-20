Curier Județean

FOTO | Sînziana Maria Lupo, de la Palatul Copiilor Alba, PREMIUL I la un concurs național de grafică: „O frumoasă surpriză”

Lucian Dărămuș

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Sînziana Maria Lupo, de la Palatul Copiilor Alba, PREMIUL I la un concurs național de grafică: „O frumoasă surpriză”

Sînziana Maria Lupo, de la Palatul Copiilor Alba, a obținut Premiul I la Concursul Național de Grafică „Gheorghe Naum”, ediția 2026.

Concursul a fost organizat de Liceul de Artă „Hariclea Darclée” Brăila.

Sînziana Maria Lupo studiază sub îndrumarea profesoarei Noemi Kusztos la cercul de Ceramică / pictură de la Palatul Copiilor Alba.

„Este o frumoasă surpriză. Sincere felicitări!

Mulțumim organizatorilor”, a transmis profesoara Noemi Kusztos.

sursa foto: Facebook

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