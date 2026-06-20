FOTO | Sînziana Maria Lupo, de la Palatul Copiilor Alba, PREMIUL I la un concurs național de grafică: „O frumoasă surpriză”

Șofer prins cu alcoolemie uriașă după accident: Peste 3 g/l alcool în sânge și condamnare cu suspendare Un bărbat din județul Alba a fost condamnat de Judecătoria Sebeș la 1 an și 2 luni de închisoare cu suspendare, după ce a fost depistat conducând sub influența alcoolului și a provocat un accident rutier într-o intersecție […]