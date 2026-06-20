Cum va fi VREMEA în România până în 20 iulie 2026: Vin temperaturile de foc în toată țara. Prognoza meteo de la ANM pentru următoarele patru săptămâni
Cum va fi VREMEA în România până în 20 iulie 2026: Vin temperaturile de foc în toată țara. Prognoza meteo de la ANM pentru următoarele patru săptămâni
Meteorologii ANM au emis vineri, 19 iunie 2026, prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, intervalul 22 iunie – 20 iulie. Se anunță caniculă, iar ploile vor lipsi în toată țara.
Săptămâna 22.06.2026 – 29.06.2026
Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în jumătatea vestică a teritoriului.
Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile intracarpatice.
Săptămâna 29.06.2026 – 06.07.2026
Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în majoritatea regiunilor, dar mai ales în jumătatea vestică a țării.
Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă vor fi deficitare la nivelul întregii țări.
Săptămâna 06.07.2026 – 13.07.2026
Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în jumătatea vestică a teritoriului.
Regimul pluviometric va fi ușor deficitar în regiunile vestice, nordice și centrale, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal.
Săptămâna 13.07.2026 – 20.07.2026
Mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână în toate regiunile, dar mai ales în cele vestice.
Regimul pluviometric va fi deficitar în toate regiunile, dar mai ales în cele intracarpatice.
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