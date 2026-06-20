Curier Județean

ACCIDENT la Sebeș: O motocicletă și un autoturism s-au ciocnit pe DN 7

Ioana Oprean

Publicat

acum 26 de minute

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ACCIDENT la Sebeș: O motocicletă și un autoturism s-au ciocnit pe DN 7

Un accident rutier a avut loc sâmbătă seara, în jurul orei 19.30, la Sebeș. O motocicletă și un autoturism s-au ciocnit pe DN 7.

Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru asigurarea masurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs pe DN7, Zona mun. Sebes.

Este vorba despre o coliziune dintre un autoturism și o motocicleta, fara persoane incarcerate.

La misiune participă o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor.

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