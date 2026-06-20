ACCIDENT la Sebeș: O motocicletă și un autoturism s-au ciocnit pe DN 7
ACCIDENT la Sebeș: O motocicletă și un autoturism s-au ciocnit pe DN 7
Un accident rutier a avut loc sâmbătă seara, în jurul orei 19.30, la Sebeș. O motocicletă și un autoturism s-au ciocnit pe DN 7.
Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru asigurarea masurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs pe DN7, Zona mun. Sebes.
Este vorba despre o coliziune dintre un autoturism și o motocicleta, fara persoane incarcerate.
La misiune participă o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Șofer prins cu alcoolemie uriașă după accident: Peste 3 g/l alcool în sânge și condamnare cu suspendare
Șofer prins cu alcoolemie uriașă după accident: Peste 3 g/l alcool în sânge și condamnare cu suspendare Un bărbat din județul Alba a fost condamnat de Judecătoria Sebeș la 1 an și 2 luni de închisoare cu suspendare, după ce a fost depistat conducând sub influența alcoolului și a provocat un accident rutier într-o intersecție […]
20 iunie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier din județ
20 iunie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier din județ Polițiștii rutieri acționează sâmbătă, 20 iunie 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier […]
ACCIDENT în Alba Iulia: Un vârstnic de 87 de ani a lovit cu mașina un bărbat care traversa regulamentar pe o trotinetă și a fugit de la locul faptei
ACCIDENT în Alba Iulia: Un vârstnic de 87 de ani a lovit cu mașina un bărbat care traversa regulamentar pe o trotinetă și a fugit de la locul faptei Un accident rutier a avut loc vineri dimineața, în Alba Iulia. Un vârstnic de 87 de ani a lovit cu mașina un bărbat care traversa strada […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Cum va fi VREMEA în România până în 20 iulie 2026: Vin temperaturile de foc în toată țara. Prognoza meteo de la ANM pentru următoarele patru săptămâni
Cum va fi VREMEA în România până în 20 iulie 2026: Vin temperaturile de foc în toată țara. Prognoza meteo...
Uniforma școlară ar putea deveni obligatorie din nou în școlile din România. Statul ar urma să acorde sprijin financiar pentru ținutele elevilor din familii vulnerabile
Uniforma școlară ar putea deveni obligatorie din nou în școlile din România. Statul ar urma să acorde sprijin financiar pentru...
Știrea Zilei
VIDEO | Sediul Primăriei Mirăslău, complet renovat prin fonduri europene: „Este printre cele mai frumoase din județ”
Sediul Primăriei Mirăslău, complet renovat prin fonduri europene: „Este printre cele mai frumoase din județ” Sediul Primăriei Mirăslău a fost complet renovat printr-un proiect finanțat din fonduri europene, prin PNRR, în valoare de...
VIDEO | Din Iordania la Alba Iulia: un tânăr a traversat mii de kilometri pentru a studia informatica și a absolvit cu succes Universitatea „1 Decembrie 1918”
Din Iordania la Alba Iulia: un tânăr a traversat mii de kilometri pentru a studia informatica și a absolvit cu...
Curier Județean
ACCIDENT la Sebeș: O motocicletă și un autoturism s-au ciocnit pe DN 7
ACCIDENT la Sebeș: O motocicletă și un autoturism s-au ciocnit pe DN 7 Un accident rutier a avut loc sâmbătă...
Șofer prins cu alcoolemie uriașă după accident: Peste 3 g/l alcool în sânge și condamnare cu suspendare
Șofer prins cu alcoolemie uriașă după accident: Peste 3 g/l alcool în sânge și condamnare cu suspendare Un bărbat din...
Politică Administrație
Ilie Bolojan și-a depus oficial candidatura pentru președinția PNL. Motreanu ar urma să fie prim-vicepreședinte, iar Oana Gheorghiu, proaspăt membru PNL, printre vicepreședinți
Ilie Bolojan și-a depus oficial candidatura pentru președinția PNL. Motreanu ar urma să fie prim-vicepreședinte, iar Oana Gheorghiu, proaspăt membru...
FOTO | Coridor de mobilitate urbană verde și cel mai mare parc modernizat la Aiud: Două proiecte finanțate prin Programul „Regiunea Centru”
Coridor de mobilitate urbană verde și cel mai mare parc modernizat la Aiud: Două proiecte finanțate prin Programul „Regiunea Centru”...
Opinii Comentarii
18 iunie: Ziua gastronomiei durabile. Moment de conștientizare și reflecție asupra modului în care sunt produse, preparate și consumate alimentele la nivel global
18 iunie: Ziua gastronomiei durabile. Moment de conștientizare și reflecție asupra modului în care sunt produse, preparate și consumate alimentele...
CTC TOOLS inaugurează noua locație din Alba Iulia și găzduiește Milwaukee Red Solution Tour 26 (P)
CTC TOOLS inaugurează noua locație din Alba Iulia și găzduiește Milwaukee Red Solution Tour 26 (P) CTC TOOLS, distribuitor autorizat...