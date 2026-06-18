18 iunie: Ziua gastronomiei durabile: Moment de conștientizare și reflecție asupra modului în care sunt produse, preparate și consumate alimentele la nivel global
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CTC TOOLS inaugurează noua locație din Alba Iulia și găzduiește Milwaukee Red Solution Tour 26 (P)
CTC TOOLS inaugurează noua locație din Alba Iulia și găzduiește Milwaukee Red Solution Tour 26 (P) CTC TOOLS, distribuitor autorizat Milwaukee România și parte din CTC GROUP, inaugurează oficial noua locație din Alba Iulia, situată pe Str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 26 – clădirea Ambient. Evenimentul va avea loc în data de 17 iunie 2026, […]
Sistemul public de pensii în 2026: ajutor de deces mai mare și noi valori pentru contribuții
Sistemul public de pensii în 2026: ajutor de deces mai mare, valoarea punctului de referință la pensie, baza minimă pentru asigurarea socială voluntară Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru 2026 a adus modificări importante în sistemul de pensii Casa Națională de Pensii Publice a publicat o serie de precizări privind aplicarea Legii nr. 44/2026 […]
Când pică Paștele ortodox și catolic în 2027 și în următorii ani – calendar
Calendar creștin: Când pică Paștele ortodox 2027 și Paștele catolic 2027. Sărbători de Paște 2027 și în urmatorii ani. Când cade în anul 2028, 2029 Paștele ortodox 2027 este în data de 2 mai, iar Paștele catolic 2027 se sărbătorește în 28 martie. În anul 2027 Paștele ortodox și cel catolic se sărbătoresc la date […]
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Avertisment transmis de IGSU după ce două persoane au fost atacate de urși în doar câteva ore: ,,Viața are prioritate”
Avertisment transmis de IGSU după ce două persoane au fost atacate de urși în doar câteva ore: ,,Viața are prioritate”...
Aproape 4 milioane de euro pentru mentenanța a cinci turbine eoliene din Munții Apuseni: Contract pe 5 ani pentru CEE Curcubăta
Aproape 4 milioane de euro pentru mentenanța a cinci turbine eoliene din Munții Apuseni: Contract pe 5 ani pentru CEE...
Știrea Zilei
FOTO | Două turiste din Germania, salvate de un echipaj Salvamont Alba după ce s-au rătăcit pe traseele montane din Rimetea
Două turiste din Germania, salvate de un echipaj Salvamont Alba după ce s-au rătăcit pe traseele montane din Rimetea Două...
Primăria Alba Iulia, precizări în contextul grevei din transportul public: Plățile către STP sunt la zi, iar autobuzele achiziționate prin PNRR pot fi folosite în noua asociere cu Ciugudul
Primăria Alba Iulia, precizări în contextul grevei din transportul public: Plățile către STP sunt la zi, iar autobuzele achiziționate prin...
Curier Județean
Furt calificat cu prejudiciu de 13.000 de lei și proces reluat după desființarea condamnării: Dosarul revine în fața magistraților Judecătoriei Alba Iulia
Furt calificat cu prejudiciu de 13.000 de lei și proces reluat după desființarea condamnării: Dosarul revine în fața magistraților Judecătoriei...
VIDEO | Ultimul apel de seară al absolvenților promoției 2026 a Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia: Despărțire emoționantă de anii de colegiu militar
Ultimul apel de seară al absolvenților promoției 2026 a Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia: Despărțire emoționantă de...
Politică Administrație
SURSE: Cătălin Predoiu, susținător al premierului desemnat Adrian Veștea, şi-a dat demisia din funcţia de prim-vicepreşedinte al PNL
SURSE: Cătălin Predoiu, susținător al premierului desemnat Adrian Veștea, şi-a dat demisia din funcţia de prim-vicepreşedinte al PNL Cătălin Predoiu...
FOTO | Au fost recepționate lucrările de asfaltare de pe strada Humulești din Alba Iulia: ,,Un proiect pe care mulți dintre locuitorii acestei zone l-au așteptat”
Au fost recepționate lucrările de asfaltare de pe strada Humulești din Alba Iulia: ,,Un proiect pe care mulți dintre locuitorii...
Opinii Comentarii
18 iunie: Ziua gastronomiei durabile: Moment de conștientizare și reflecție asupra modului în care sunt produse, preparate și consumate alimentele la nivel global
18 iunie: Ziua gastronomiei durabile: Moment de conștientizare și reflecție asupra modului în care sunt produse, preparate și consumate alimentele...
CTC TOOLS inaugurează noua locație din Alba Iulia și găzduiește Milwaukee Red Solution Tour 26 (P)
CTC TOOLS inaugurează noua locație din Alba Iulia și găzduiește Milwaukee Red Solution Tour 26 (P) CTC TOOLS, distribuitor autorizat...