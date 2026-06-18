18 iunie: Ziua gastronomiei durabile: Moment de conștientizare și reflecție asupra modului în care sunt produse, preparate și consumate alimentele la nivel global

Pe 18 iunie este marcată la nivel internațional Ziua gastronomiei durabile (Sustainable Gastronomy Day), o inițiativă susținută de Organizația Națiunilor Unite prin FAO și UNESCO, menită să atragă atenția asupra impactului pe care sistemele alimentare îl au asupra mediului, economiei și sănătății publice.

Această zi nu are un caracter festiv, ci reprezintă un moment de conștientizare și reflecție asupra modului în care sunt produse, preparate și consumate alimentele la nivel global.

Gastronomia durabilă se referă la un mod de a aborda alimentația astfel încât să fie redus impactul negativ asupra mediului și să fie sprijinite practicile responsabile de producție și consum. În acest sens, sunt promovate utilizarea ingredientelor locale și de sezon, reducerea risipei alimentare, protejarea resurselor naturale și a biodiversității, precum și susținerea producătorilor care adoptă metode etice și sustenabile.

Conceptul este strâns legat de ideea de dezvoltare durabilă, în care nevoile actuale sunt îndeplinite fără a compromite capacitatea generațiilor viitoare de a-și asigura resursele necesare.

Importanța acestei zile derivă din faptul că sistemele alimentare globale au un impact semnificativ asupra mediului, fiind responsabile pentru o parte considerabilă a emisiilor de gaze cu efect de seră și pentru presiuni mari asupra resurselor naturale. În același timp, la nivel mondial se înregistrează pierderi semnificative de alimente de-a lungul lanțului de aprovizionare, de la producție până la consum, ceea ce contribuie la dezechilibre economice și sociale. Prin urmare, această zi își propune să încurajeze reducerea risipei alimentare, adoptarea unor obiceiuri de consum mai responsabile și sprijinirea unor sisteme agricole mai sustenabile.

Mesajul central al Zilei gastronomiei durabile este că alegerile alimentare de zi cu zi au un impact direct asupra mediului și asupra viitorului planetei, iar schimbări aparent mici, precum alegerea produselor de sezon sau utilizarea eficientă a alimentelor, pot contribui semnificativ la reducerea presiunii asupra resurselor naturale și la construirea unui sistem alimentar mai echilibrat și mai responsabil.

foto – cu rol ilustrativ