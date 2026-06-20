VIDEO | Sediul Primăriei Mirăslău, complet renovat prin fonduri europene: „Este printre cele mai frumoase din județ”

Sediul Primăriei Mirăslău , complet renovat prin fonduri europene : „Este printre cele mai frumoase din județ ”

Sediul Primăriei Mirăslău a fost complet renovat printr-un proiect finanțat din fonduri europene, prin PNRR, în valoare de aproximativ 3 milioane de lei. Administrația locală urmează să se mute în clădirea modernizată până la sfârșitul lunii iunie 2026.

Aurel Mărginean, primarul din Mirăslău, a explicat cum sediul primăriei a fost renovat și modernizat complet, dar și cum administrația locală a gândit noul spațiu astfel încât să fie util atât cetățenilor, cât și funcționarilor din primărie.

,,Pe fonduri europene am renovat din temelii această primărie”

,,Pe fonduri europene am renovat din temelii această primărie, care a devenit „smart”. A costat aproximativ 3 milioane de lei. Suntem încă în probe cu pompa de căldură și, dacă totul decurge normal, ne putem muta ulterior aici. Totul este nou și urmează să o utilăm cu mobilierul adecvat.”, a explicat edilul.

Lucrările de modernizare au vizat aproape întreaga clădire, cu excepția structurii de rezistență, care a fost păstrată. Au fost refăcute integral instalațiile de încălzire, gaz, curent electric și internet, iar spațiul a fost reconfigurat pentru a răspunde cerințelor actuale ale unei instituții moderne.

Primele amenajări interioare au fost deja realizate

De asemenea, au fost deja realizate și primele amenajări interioare, cum ar fi rafturile destinate arhivei:

,,Pe clădire s-au montat panouri fotovoltaice care ne asigură autonomia în ceea ce privește curentul electric. În situația în care nu reușesc să acopere și sistemul de încălzire, avem alternativa sobei pe cazan. Sistemul fotovoltaic este de 36 kWh. Este suficient. Clădirea are și o cameră de prearhivare, unde să fie depuse documentele vechi de 5-6 ani, până când acestea trebuie predate firmei de arhivare. Mai exact, să le punem într-o ordine, astfel încât, atunci când vrem să căutăm ceva, să nu pierdem ore întregi. Fiecare birou va primi un sector al său pentru organizare, astfel încât dulapurile să nu mai fie pline de documente.”, a mai spus primarul din comună.

Mobilierul urmează să fie transferat de la Căminul Cultural din Decea, locul unde funcționează în prezent Primăria, iar eventualele elemente de care va mai fi nevoie vor fi achiziționate ulterior. Mai mult decât atât, fiecare încăpere are un sistem individual de reglare a temperaturii: ,,Dacă apar probleme, dintr-un buton îți reglezi temperatura.”

,,Nu spun că este cea mai frumoasă, dar este printre cele mai frumoase primării din județ”

Edilul a continuat prin a spune că a văzut multe primării din județul Alba, iar noul sediu al administrației din Mirăslău este printre cele mai frumoase:

,,Am fost în multe primării din județ. Nu spun că este cea mai frumoasă, dar este printre cele mai frumoase și, în același timp, este funcțională.”, a mai spus acesta.

Noul sediu al Primăriei a fost gândit în folosul locuitorilor

La parterul noii clădiri vor fi amenajate birourile destinate serviciilor cu cel mai mare flux de cetățeni, respectiv Taxe și Impozite, Registrul Agricol, Asistență Socială și Cadastru. Această organizare a fost gândită tocmai pentru a facilita accesul rapid al cetățenilor la serviciile de care au cea mai mare nevoie.

La etaj vor funcționa biroul primarului, al viceprimarului, Starea Civilă, administratorul public și secretarul general, zone care presupun un contact mai redus cu publicul, în afara ședințelor și activităților administrative periodice.

Astfel, la finalul lunii iunie 2026, Aurel Mărginean, primarul din Mirăslău, este încrezător că funcționalitatea Primăriei se va muta complet în noul sediu.

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