VIDEO | Din Iordania la Alba Iulia: un tânăr a traversat mii de kilometri pentru a studia informatica și a absolvit cu succes Universitatea „1 Decembrie 1918”
Din Iordania la Alba Iulia: un tânăr a traversat mii de kilometri pentru a studia informatica și a absolvit cu succes Universitatea „1 Decembrie 1918”
Pentru foarte mulți tineri, alegerea unei universități înseamnă și schimbarea orașului sau chiar a țării. Pentru un absolvent al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, această alegere a însemnat să traverseze mii de kilometri și să lase în urmă locurile natale, Iordania, pentru a-și construi viitorul în România.
Tânărul a ales să studieze Informatica la Alba Iulia, iar după ani de muncă, a ajuns la finalul parcursului universitar, obținând diploma mult dorită.
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Privind în urmă, acesta spune că experiența a fost una care i-a depășit așteptările și care i-a oferit nu doar pregătire profesională, ci și oportunitatea de a se integra într-o cultură nouă.
„Am terminat, am reușit să învăț limba română destul de bine”, spune absolventul cu mândrie, după anii petrecuți la Alba Iulia.
Adaptarea într-o țară străină nu este niciodată ușoară, însă studentul povestește că mediul universitar și comunitatea din Alba Iulia l-au ajutat să se simtă rapid binevenit. În timp, orașul a devenit pentru el mai mult decât un loc de studiu.
„A fost foarte frumos și foarte ușor pentru noi aici. Eu și colegii mei suntem foarte fericiți că am terminat facultatea aici, la Alba Iulia”, mărturisește tânărul.
Pe lângă cunoștințele acumulate în domeniul informaticii, anii de facultate i-au oferit și șansa de a descoperi cultura românească, de a lega prietenii și de a-și dezvolta abilitățile de comunicare într-o limbă complet nouă. Faptul că a reușit să învețe limba română și să se adapteze într-un mediu diferit reprezintă una dintre cele mai importante realizări personale ale sale.
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