Uniforma școlară ar putea deveni obligatorie din nou în școlile din România. Statul ar urma să acorde sprijin financiar pentru ținutele elevilor din familii vulnerabile

Uniforma școlară ar putea reveni în mod obligatoriu în școlile din România. Mai mulți senatori PSD au depus în Parlament un proiect de lege care prevede reintroducerea acesteia și au solicitat dezbaterea documentului în procedură de urgență.

Inițiatorii susțin că măsura ar contribui la reducerea diferențelor sociale dintre elevi și ar limita situațiile de discriminare și bullying generate de statutul financiar al familiilor. În schimb, specialiștii avertizează că problema violenței și a excluderii sociale este mult mai complexă și nu poate fi rezolvată doar prin impunerea unei ținute comune.

De ce vor parlamentarii reintroducerea uniformelor

Potrivit susținătorilor proiectului, în multe școli vestimentația a devenit un criteriu de diferențiere între elevi. Hainele și încălțămintea de brand sunt adesea asociate cu statutul social, iar copiii care nu își permit produse scumpe pot deveni ținta comentariilor sau a excluderii din grup.

Numeroși părinți consideră că o uniformă comună ar crea un sentiment mai mare de egalitate și ar elimina presiunea de a ține pasul cu tendințele sau cu produsele de firmă purtate de colegi.

Directorii unor unități de învățământ spun că s-au confruntat în repetate rânduri cu situații în care elevii au fost judecați sau ironizați din cauza hainelor pe care le purtau. În opinia acestora, diferențele sociale sunt din ce în ce mai vizibile în mediul școlar și generează tensiuni între copii.

Specialiștii spun că bullyingul nu va dispărea

Deși recunosc existența unor probleme legate de diferențele materiale dintre elevi, psihologii și reprezentanții unor organizații de părinți susțin că uniforma nu reprezintă o soluție completă.

Aceștia atrag atenția că atitudinile discriminatorii sunt influențate de educația primită acasă, de mediul social și de valorile promovate în comunitate. În consecință, simpla obligativitate a uniformei nu va elimina comportamentele agresive sau tendința unor elevi de a-i marginaliza pe ceilalți.

Specialiștii consideră că sunt necesare și programe de educație, consiliere și prevenire a bullyingului pentru a combate cu adevărat fenomenul.

Sprijin financiar pentru familiile cu venituri mici

Proiectul de lege prevede ca fiecare școală să își stabilească propriul model de uniformă, după consultarea elevilor, a părinților și a cadrelor didactice.

În același timp, parlamentarii propun ca elevii proveniți din familii cu venituri reduse să beneficieze de ajutor financiar pentru achiziționarea ținutei. Costurile ar putea fi acoperite integral sau parțial de autoritățile locale și județene, în funcție de situația materială a familiei.

Dacă proiectul va fi adoptat și promulgat în regim de urgență, noile reguli ar putea intra în vigoare chiar de la începutul următorului an școlar.

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