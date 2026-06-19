FOTO | Coridor de mobilitate urbană verde și cel mai mare parc modernizat la Aiud: Două proiecte finanțate prin Programul „Regiunea Centru”

Coridor de mobilitate urbană verde și cel mai mare parc modernizat la Aiud: Două proiecte finanțate prin Programul „Regiunea Centru”

Un oraș mai verde, mai accesibil și mai sigur este ceea ce autoritățile publice din Municipiul Aiud urmăresc să realizeze prin implementarea proiectelor cu finanțare europeană. Un proiect, cel de regenerare urbană a cartierului Microraion a fost semnat cu peste o lună în urmă, iar acum au fost semnate alte două contracte de finanțare, cu o valoare totală cumulată de aproape 10 milioane euro, ale căror investiții converg spre scopul anterior enunțat. Toate contractele sunt finanțate prin Programul „Regiunea Centru” 2021 – 2027, pentru care Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru este Autoritate de Management.

Contractul „Realizare coridor de mobilitate urbană integrată și sustenabilă în municipiul Aiud: strada Tudor Vladimirescu – Strada Cuza Vodă – Strada Transilvaniei” este finanțat în cadrul Priorității 4: „O Regiune cu mobilitate urbană durabilă”, Acțiunea 4.1 – Dezvoltarea mobilității urbane durabile in Municipiile Regiunii Centru (inclusiv Zone Metropolitane și Zone Funcționale Urbane). Valoarea totală a proiectului este de 43.974.581,72 lei din care valoarea finanțării europene nerambursabile din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) este de 29.456.923,65 lei, finanțarea nerambursabilă de la bugetul de stat este de 4.524.892,65 lei, diferența până la valoarea totală fiind reprezentată de contribuția beneficiarului. Până în luna decembrie 2029 Primăria Municipiului Aiud estimează că va oferi aiudenilor un sistem stradal modern pe axa principală de traversare a urbei.

Valoarea totală a proiectului este de 5.490.741,53 lei

Valoarea totală a proiectului „Zone de socializare în municipiul Aiud – Proiect integrat pentru îmbunătățirea calității vieții – Etapa I – Parc Municipal Aiud” este de 5.490.741,53 lei din care valoarea finanțării nerambursabile europene din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) este de 4.355.958,54 lei, iar finanțarea nerambursabilă de la Bugetul de Stat este de 666.205,41 lei. Diferența până la valoarea totală este reprezentată de contribuția beneficiarului. Proiectul este finanțat în cadrul Priorității 3: „O Regiune cu comunități prietenoase cu mediul”, Acțiunea 3.3 – Investiții în infrastructură verde și albastră în mediul urban regional – municipii Apel 2. Termenul estimat pentru finalizarea proiectului este luna iunie 2028.

„Semnarea acestor noi contracte de finanțare reprezintă o veste excelentă pentru municipiul Aiud și pentru întreaga noastră comunitate. Fondurile europene atrase vor transforma în mod concret orașul nostru prin investiții în mobilitate urbană modernă, spații verzi de calitate și zone de socializare accesibile tuturor. Ne-am asumat să construim un Aiud mai verde, mai accesibil și mai sigur, iar aceste proiecte demonstrează că dezvoltarea durabilă nu este doar un obiectiv, ci o realitate care prinde contur. Modernizarea principalului coridor de mobilitate și reabilitarea Parcului Municipal vor aduce beneficii directe pentru mii de cetățeni, contribuind la reducerea poluării, la creșterea confortului urban și la îmbunătățirea calității vieții. Aiudul marilor proiecte prinde contur cu rapiditate, iar banii europeni vor transforma comunitatea noastră prin investiții care vor rămâne generațiilor viitoare. Le mulțumesc tuturor celor implicați în pregătirea și implementarea acestor proiecte și îi asigur pe aiudeni că vom continua să valorificăm fiecare oportunitate de finanțare pentru dezvoltarea municipiului nostru”, Dragoș Crișan, primarul municipiului Aiud.

În cadrul proiectului „Realizare coridor de mobilitate urbană integrată și sustenabilă în municipiul Aiud: strada Tudor Vladimirescu – Strada Cuza Vodă – Strada Transilvaniei” se va realiza o transformare funcțională și ecologică a acestei axe rutiere principale din municipiul Aiud, care să asigure condiții optime de circulație pentru toate categoriile de utilizatori — pietoni, bicicliști, transport public și autovehicule pe traseul Nord – Sud. Lungimea coridorului de mobilitate verde este de aproape 5,5 km și pentru realizarea lui se vor face următoarele lucrări: se vor amenaja 5,72 km piste pentru biciclete, se vor moderniza și 13.450 mp de trotuare, se vor construi 4.385 m liniari rețea de canalizare ape meteorice, două parcări de tip Park&Ride, unde vor fi și 8 stații de încărcare pentru vehicule electrice, câte un rastel de biciclete (pentru cele 40 de biciclete electrice dintre care 8 destinate persoanelor cu dizabilități) și se va extinde rețeaua iluminatului public. De asemenea, se va instala un sistem de supraveghere CCTV și se vor construi 4 stații moderne pentru transportul public. De-a lungul traseului se vor realiza 22.477 mp de gazon, se vor planta 714 arbori și 285 m liniari gard viu.

Proiectul „Zone de socializare în municipiul Aiud – Proiect integrat pentru îmbunătățirea calității vieții – Etapa I – Parc Municipal Aiud” urmărește reabilitarea, modernizarea și valorificarea Parcului Municipal Aiud, ca infrastructură verde urbană și ansamblu de zone de socializare de interes public. Fondurile vor susține creșterea calității spațiilor verzi, îmbunătățirea serviciilor eco-sistemice și facilitarea accesului populației la aceste spații, în vederea creșterii calității vieții și a rezilienței la schimbările climatice la nivelul municipiului Aiud. Prin implementarea acestui proiect, Parcul Municipal, cu o suprafață de 2,836 ha, devine nucleul unei rețele integrate de zone de socializare la nivelul municipiului Aiud.

Se vor reabilita 1.939 mp alei pietonale, se vor monta 18 bănci, 3 panouri informative pentru nevăzători, se va construi o gradenă de aproximativ 300 mp, se vor monta coșuri de gunoi și se va realiza o construcție de lemn pe schelet metalic, pentru depozitarea gunoiului colectat selectiv. Amenajarea peisagistică a zonei constă în completarea aliniamentelor și a masivelor de arbori, amenajarea de răzoare florale și plantarea de arbuști decorativi din specii perene. Suprafața totală pe care se vor face plantări este de 2.295 mp de grădini de plante perene și graminee la care se adaugă plantarea a 254 de arbori. Întreaga zonă va fi accesibilizată pentru persoanele cu dizabilități.

În cadrul proiectului din Parcul Municipal se vor derula și activități de animare și conștientizare a populației privind protejarea naturii și conservarea biodiversității în zonele urbane.

Să transforme Parcul Municipal într-un centru al socializării

„Trebuie să recunoaștem că, în planificarea urbană, mai ales în cea din ultimele decenii ale secolului XX, parcurile, spațiile verzi nu au fost întotdeauna în prim plan. De aceea, trama multor localități este lipsită de ele sau, acolo unde ele există, vegetația este îmbătrânită și precar întreținută, ceea ce le-a transformat în simple locuri de trecere. Infrastructura rutieră, rețelele edilitare sau imobilele publice (școli, spitalele) au avut, cumva firesc, prioritate. La Aiud, autoritățile publice locale au decis să investească în reabilitarea tuturor tipurilor de infrastructură urbană și să transforme Parcul Municipal într-un centru al socializării creând condiții de petrecere a timpului liber pentru toate categoriile de vârstă, în paralel cu crearea unui coridor de mobilitate urbană verde. Vor fi multe lucrări în municipiul Aiud, pentru că recent am semnat și contractul pentru regenerarea urbană a cartierului Microraion, cel mai dens populat din municipiu. Cele trei proiecte sunt diferite, dar, în același timp, asemănătoare, pentru că toate au ca obiectiv creșterea calității vieții locuitorilor Aiudului, scăderea poluării și toate conțin măsuri destinate combaterii schimbărilor climatice. Astfel, prin PR Centru 2021 – 2027, sumele investite la Aiud depășesc 14 milioane de euro”, a precizat domnul Simion Crețu, directorul general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru.

Beneficiarii direcți ai proiectelor sunt locuitorii care trăiesc efectiv într-o rază de 2 km față de Parcul Municipal Aiud, și de-a lungul coridorului de mobilitate, aproximativ 20.000 de persoane. Printre beneficiarii de primă instanță de numără și locuitorii din comunitățile vecine municipiului Aiud pe o rază de 20 km, se arată într-un comunicat de presă transmis de ADR Centru.

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