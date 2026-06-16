CTC TOOLS inaugurează noua locație din Alba Iulia și găzduiește Milwaukee Red Solution Tour 26 (P)

CTC TOOLS, distribuitor autorizat Milwaukee România și parte din CTC GROUP, inaugurează oficial noua locație din Alba Iulia, situată pe Str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 26 – clădirea Ambient.

Evenimentul va avea loc în data de 17 iunie 2026, între orele 10:00 – 15:00, și marchează o etapă importantă în dezvoltarea companiei pe piața locală și regională.

Noua locație CTC TOOLS a fost gândită ca un spațiu modern, dedicat profesioniștilor, companiilor și tuturor celor care caută soluții performante pentru lucru eficient. Prin această mutare, CTC TOOLS își consolidează poziția în Alba Iulia și își propune să ofere clienților o experiență mai bună, acces mai facil la produse profesionale, consultanță specializată și soluții complete pentru diverse domenii de activitate.

În aceeași zi, noul spațiu va găzdui și Milwaukee Red Solution Tour 26, un eveniment național dedicat profesioniștilor din domenii precum construcții, instalații, mentenanță, industrie, automotive și alte zone tehnice. Participanții vor avea ocazia să testeze echipamente Milwaukee, să asiste la demonstrații practice, să discute direct cu specialiștii brandului și să descopere soluții adaptate nevoilor reale din teren.

„Pentru noi, această nouă locație înseamnă mai mult decât o schimbare de adresă. Este un pas firesc în dezvoltarea CTC TOOLS și o confirmare a direcției pe care o construim: aceea de a fi mai aproape de profesioniști, de companii și de partenerii care caută calitate, performanță și soluții complete. Ne bucurăm că putem marca acest moment împreună cu Milwaukee, printr-un eveniment dedicat celor care lucrează zi de zi cu echipamente profesionale”, transmit reprezentanții CTC TOOLS.

Evenimentul din 17 iunie va include zone speciale de testare, demonstrații cu echipamente Milwaukee, promoții dedicate, premii și activități interactive pentru participanți. Accesul la eveniment este gratuit, iar cei interesați sunt invitați să se înregistreze online pentru participare.

CTC TOOLS este parte din CTC GROUP, un grup de companii cu activitate în mai multe industrii, orientat către soluții pentru business, retail, print, papetărie, birotică, curățenie profesională și echipamente profesionale. Prin noua locație, CTC TOOLS își continuă dezvoltarea ca furnizor local și regional de soluții profesionale, cu accent pe calitate, consultanță și apropierea față de client.

CTC TOOLS este distribuitor autorizat Milwaukee România, ceea ce înseamnă că oferă clienților acces la produse originale Milwaukee, consultanță specializată, soluții potrivite pentru diferite domenii de activitate și suport dedicat în alegerea echipamentelor profesionale. Parteneriatul cu Milwaukee consolidează direcția CTC TOOLS de a aduce în Alba Iulia și în regiune branduri puternice, tehnologii performante și experiențe relevante pentru profesioniști.

Pe lângă gama Milwaukee, în cadrul magazinului CTC TOOLS sunt disponibile și alte branduri și categorii de produse dedicate profesioniștilor și companiilor, printre care Ryobi, produse de curățenie Mamut – brand propriu CTC GROUP, echipamente de protecție Portwest și echipamente de lucru Malfini. Astfel, CTC TOOLS reunește într-un singur spațiu soluții pentru lucru eficient, siguranță, întreținere și dotarea echipelor, atât pentru proiecte profesionale, cât și pentru lucrări punctuale.

De asemenea, CTC TOOLS oferă și servicii de închiriere echipamente, o soluție practică pentru clienții care au nevoie de unelte performante pentru proiecte temporare, fără a investi în achiziția completă a acestora.

Eveniment: Lansarea noii locații CTC TOOLS & Milwaukee Red Solution Tour 26

Data: 17 iunie 2026

Interval orar: 10:00 – 15:00

Locație: CTC TOOLS, Str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 26 – clădirea Ambient, Alba Iulia

Participare: gratuită, pe bază de înregistrare

Pentru mai multe informații:

CTC TOOLS

Str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 26 – clădirea Ambient, Alba Iulia

Telefon: +40 741 402 985

Email: [email protected]

Înregistrează-te online pentru participarea la eveniment AICI.

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