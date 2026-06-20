Ilie Bolojan și-a depus oficial candidatura pentru președinția PNL. Motreanu ar urma să fie prim-vicepreședinte, iar Oana Gheorghiu, proaspăt membru PNL, printre vicepreședinți

Ilie Bolojan și-a depus oficial candidatura pentru președinția PNL. Motreanu ar urma să fie prim-vicepreședinte, iar Oana Gheorghiu, proaspăt membru PNL, printre vicepreședinția



Ilie Bolojan și-a depus oficial candidatura pentru președinția PNL. Congresul Extraordinar va avea loc duminică, 21 iunie 2026. Termenul de înscriere s-a încheiat la ora 17:00, iar Bolojan a rămas singur în această competiție, după ce Adrian Veștea a anunțat ieri că nu mai candidează.

Dan Motreanu ar urma să fie prim-vicepreședinte, în locul lui Ciucu. Sighiartău, secretar general. Oana Gheorghiu, proaspăt membru PNL, propulsată direct în conducerea partidului.

Ilie Bolojan și-a depus candidatura pentru funcția de președinte al Partidului Național Liberal

În termenul statutar stabilit de Consiliul Național Extraordinar al Partidului Național Liberal, Ilie Bolojan și-a depus astăzi candidatura pentru președinția Partidului Național Liberal, în cadrul Congresului Extraordinar al partidului care va avea loc duminică, 21 iunie 2026, la București.

Candidatura a fost depusă împreună cu moțiunea “Modernizare cu Rădăcini” și echipa de conducere propusă, după cum urmează:

-Prim-Vicepreședinte: Dan Motreanu

-Secretar General: Robert Sighiartău

-Vicepreședinți:

1. Mircea Abrudean

2. Ioan Popa

3. Siegfried Mureșan

4. Oana Gheorghiu

5. Alexandru Muraru

6. Dragoș Pîslaru

7. Florin Roman

8. Gabriela Horga

Procesul de depunere a candidaturilor și moțiunilor s-a încheiat astăzi, 20 iunie 2026, la ora 17:00, conform calendarului aprobat de Consiliul Național Extraordinar al PNL, fiind singura moțiune depusă.

Ciprian Ciucu a renunțat la funcția de prim-vicepreședinte

Anunțul vine la doar câteva momente după ce primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că nu va candida pentru funcția de prim-vicepreședinte în urma dosarului DNA care i-a fost deschis zilele trecute. Potrivit comunicatului transmis de PNL, Dan Motreanu ar urma să-i preia funcția.

Adrian Veștea s-a retras din cursa pentru șefia PNL

Premierul desemnat, Adrian Veștea, a anunțat ieri că nu mai candidează la șefia PNL și a criticat dur organizarea viitorului Congres al PNL. Acesta a susținut că refuzul conducerii partidului de a prelungi termenul pentru desfășurarea acestuia arată că miza reală nu este clarificarea situației interne, ci blocarea procesului de învestire a noului Guvern.

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