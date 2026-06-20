Ilie Bolojan și-a depus oficial candidatura pentru președinția PNL. Motreanu ar urma să fie prim-vicepreședinte, iar Oana Gheorghiu, proaspăt membru PNL, printre vicepreședinți
Ilie Bolojan și-a depus oficial candidatura pentru președinția PNL. Motreanu ar urma să fie prim-vicepreședinte, iar Oana Gheorghiu, proaspăt membru PNL, printre vicepreședinția
Ilie Bolojan și-a depus oficial candidatura pentru președinția PNL. Congresul Extraordinar va avea loc duminică, 21 iunie 2026. Termenul de înscriere s-a încheiat la ora 17:00, iar Bolojan a rămas singur în această competiție, după ce Adrian Veștea a anunțat ieri că nu mai candidează.
Dan Motreanu ar urma să fie prim-vicepreședinte, în locul lui Ciucu. Sighiartău, secretar general. Oana Gheorghiu, proaspăt membru PNL, propulsată direct în conducerea partidului.
Ilie Bolojan și-a depus candidatura pentru funcția de președinte al Partidului Național Liberal
În termenul statutar stabilit de Consiliul Național Extraordinar al Partidului Național Liberal, Ilie Bolojan și-a depus astăzi candidatura pentru președinția Partidului Național Liberal, în cadrul Congresului Extraordinar al partidului care va avea loc duminică, 21 iunie 2026, la București.
Candidatura a fost depusă împreună cu moțiunea “Modernizare cu Rădăcini” și echipa de conducere propusă, după cum urmează:
-Prim-Vicepreședinte: Dan Motreanu
-Secretar General: Robert Sighiartău
-Vicepreședinți:
1. Mircea Abrudean
2. Ioan Popa
3. Siegfried Mureșan
4. Oana Gheorghiu
5. Alexandru Muraru
6. Dragoș Pîslaru
7. Florin Roman
8. Gabriela Horga
Procesul de depunere a candidaturilor și moțiunilor s-a încheiat astăzi, 20 iunie 2026, la ora 17:00, conform calendarului aprobat de Consiliul Național Extraordinar al PNL, fiind singura moțiune depusă.
Ciprian Ciucu a renunțat la funcția de prim-vicepreședinte
Anunțul vine la doar câteva momente după ce primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că nu va candida pentru funcția de prim-vicepreședinte în urma dosarului DNA care i-a fost deschis zilele trecute. Potrivit comunicatului transmis de PNL, Dan Motreanu ar urma să-i preia funcția.
Adrian Veștea s-a retras din cursa pentru șefia PNL
Premierul desemnat, Adrian Veștea, a anunțat ieri că nu mai candidează la șefia PNL și a criticat dur organizarea viitorului Congres al PNL. Acesta a susținut că refuzul conducerii partidului de a prelungi termenul pentru desfășurarea acestuia arată că miza reală nu este clarificarea situației interne, ci blocarea procesului de învestire a noului Guvern.
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