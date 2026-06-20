Politică Administrație

Ilie Bolojan și-a depus oficial candidatura pentru președinția PNL. Motreanu ar urma să fie prim-vicepreședinte, iar Oana Gheorghiu, proaspăt membru PNL, printre vicepreședinți

Ioana Oprean

Publicat

acum 14 minute

în

De

Ilie Bolojan și-a depus oficial candidatura pentru președinția PNL. Motreanu ar urma să fie prim-vicepreședinte, iar Oana Gheorghiu, proaspăt membru PNL, printre vicepreședinția

Ilie Bolojan și-a depus oficial candidatura pentru președinția PNL. Congresul Extraordinar va avea loc duminică, 21 iunie 2026. Termenul de înscriere s-a încheiat la ora 17:00, iar Bolojan a rămas singur în această competiție, după ce Adrian Veștea a anunțat ieri că nu mai candidează.

Dan Motreanu ar urma să fie prim-vicepreședinte, în locul lui Ciucu. Sighiartău, secretar general. Oana Gheorghiu, proaspăt membru PNL, propulsată direct în conducerea partidului.

Ilie Bolojan și-a depus candidatura pentru funcția de președinte al Partidului Național Liberal

În termenul statutar stabilit de Consiliul Național Extraordinar al Partidului Național Liberal, Ilie Bolojan și-a depus astăzi candidatura pentru președinția Partidului Național Liberal, în cadrul Congresului Extraordinar al partidului care va avea loc duminică, 21 iunie 2026, la București.

Candidatura a fost depusă împreună cu moțiunea “Modernizare cu Rădăcini” și echipa de conducere propusă, după cum urmează:

-Prim-Vicepreședinte: Dan Motreanu
-Secretar General: Robert Sighiartău
-Vicepreședinți:

1. Mircea Abrudean
2. Ioan Popa
3. Siegfried Mureșan
4. Oana Gheorghiu
5. Alexandru Muraru
6. Dragoș Pîslaru
7. Florin Roman
8. Gabriela Horga

Procesul de depunere a candidaturilor și moțiunilor s-a încheiat astăzi, 20 iunie 2026, la ora 17:00, conform calendarului aprobat de Consiliul Național Extraordinar al PNL, fiind singura moțiune depusă.

Ciprian Ciucu a renunțat la funcția de prim-vicepreședinte

Anunțul vine la doar câteva momente după ce primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că nu va candida pentru funcția de prim-vicepreședinte în urma dosarului DNA care i-a fost deschis zilele trecute. Potrivit comunicatului transmis de PNL, Dan Motreanu ar urma să-i preia funcția.

Adrian Veștea s-a retras din cursa pentru șefia PNL

Premierul desemnat, Adrian Veștea, a anunțat ieri că nu mai candidează la șefia PNL și a criticat dur organizarea viitorului Congres al PNL. Acesta a susținut că refuzul conducerii partidului de a prelungi termenul pentru desfășurarea acestuia arată că miza reală nu este clarificarea situației interne, ci blocarea procesului de învestire a noului Guvern.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Politică Administrație

Politică Administrație

FOTO | Coridor de mobilitate urbană verde și cel mai mare parc modernizat la Aiud: Două proiecte finanțate prin Programul „Regiunea Centru”

Bogdan Ilea

Publicat

acum o zi

în

19 iunie 2026

De

Coridor de mobilitate urbană verde și cel mai mare parc modernizat la Aiud: Două proiecte finanțate prin Programul „Regiunea Centru” Un oraș mai verde, mai accesibil și mai sigur este ceea ce autoritățile publice din Municipiul Aiud urmăresc să realizeze prin implementarea proiectelor cu finanțare europeană. Un proiect, cel de regenerare urbană a cartierului Microraion […]

Citește mai mult

Politică Administrație

FOTO | SC Apa CTTA SA Alba a semnat contractul de lucrări „Capacități de producție a energiei electrice la SEAU Alba Iulia, produsă din surse regenerabile pentru autoconsum”

Bogdan Ilea

Publicat

acum o zi

în

19 iunie 2026

De

SC Apa CTTA SA Alba a semnat contractul de lucrări „Capacități de producție a energiei electrice la SEAU Alba Iulia, produsă din surse regenerabile pentru autoconsum” Azi, 19 iunie 2026, la sediul operatorului regional din Alba Iulia, SC Apa CTTA SA Alba a semnat cu ELECTRO CLIP MAP SRL contractul de lucrări „Capacități de producție […]

Citește mai mult

Politică Administrație

SURSE: Cătălin Predoiu, susținător al premierului desemnat Adrian Veștea, şi-a dat demisia din funcţia de prim-vicepreşedinte al PNL

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 zile

în

17 iunie 2026

De

SURSE: Cătălin Predoiu, susținător al premierului desemnat Adrian Veștea, şi-a dat demisia din funcţia de prim-vicepreşedinte al PNL Cătălin Predoiu și-a dat demisia miercuri, 17 iunie 2026, din funcția de prim-vicepreședinte al PNL, potrivit unor surse din partid citate de News.ro. Acesta s-a poziționat în sprijinul premierului desemnat Adrian Veștea. Demisia a intervenit în contextul […]

Citește mai mult