Zile libere plătite, la cerere, pentru femeile diagnosticate cu endometrioză. Proiectul de lege a fost aprobat de Senat

Senatul a adoptat un proiect de lege care prevede introducerea unei zile libere plătite pe lună pentru femeile care suferă de endometrioză, o afecţiune ginecologică dureroasă şi frecvent invalidantă. Beneficiul va fi acordat doar la cererea salariatei şi va necesita o recomandare din partea unui medic specialist în obstetrică-ginecologie, potrivit informaţiilor furnizate de News.ro.

Propunerea legislativă a trecut de Senat cu 77 de voturi „pentru”, 34 „împotrivă” şi 4 abţineri, marcând un pas important în recunoaşterea dificultăţilor cu care se confruntă femeile diagnosticate cu această boală. Proiectul va fi trimis acum la Camera Deputaţilor, care este forul decizional.

Conform iniţiativei, femeile cu diagnostic confirmat medical vor putea solicita o zi liberă plătită în fiecare lună, preferabil în perioada menstruaţiei, când simptomele endometriozei se intensifică. Amendamentele adoptate în comisiile de specialitate au clarificat faptul că acordarea zilei libere se face strict pe baza recomandării medicului specialist.

Ziua liberă va fi considerată vechime în muncă, iar salariata nu va fi dezavantajată din punct de vedere profesional. Iniţial, costurile sunt suportate de angajator, însă acesta va putea solicita ulterior decontarea parţială a sumei din bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate. Modalitatea exactă de decontare urmează să fie stabilită printr-o hotărâre de Guvern, prin aprobarea normelor metodologice.

Proiectul beneficiază de sprijin politic din partea senatorilor AUR, POT, PSD, precum şi a mai multor parlamentari neafiliaţi, ceea ce îi oferă o susţinere transpartinică într-un domeniu în care, până în prezent, legislaţia nu oferea facilităţi specifice pentru pacientele cu endometrioză.

