FOTO | Ce s-a schimbat în Sebeș în ultimii 10 ani. Dorin Nistor, bilanț la un deceniu de mandat: „Sunt realist și exigent”

Ce s-a schimbat în Sebeș în ultimii 10 ani. Dorin Nistor, bilanț la un deceniu de mandat: „Sunt realist și exigent”

Primarul municipiului Sebeș, Dorin Nistor, a publicat pe o rețea de socializare un mesaj în care prezintă principalele realizări din cei 10 ani de mandat la conducerea administrației locale.

Bilanțul, pe care edilul îl descrie drept unul „realist și exigent”, cuprinde o serie de proiecte de amploare implementate în municipiu în ultimul deceniu.

Printre acestea se numără: Construcția noului Liceu Tehnologic Sebeș, renovarea Liceului Sportiv „Florin Fleșeriu”, bazin de înot acoperit, Parcul Tineretului reamenajat și noi locuri de joacă, printre altele.

Mesajul integral publicat de Dorin Nistor pe Facebook este următorul:

Se împlinesc 10 ani de la alegerea mea în funcția de primar al municipiului Sebeș.

Nu vă ascund faptul că sunt foarte realist și exigent în evaluarea activității mele și a echipei pe care o conduc. Cu oarecare nostalgie, privind retrospectiv acești ani, împart cu dumneavoastră un scurt bilanț.

Am ales 10 repere importante pentru comunitate, realizate cu susținerea și încrederea dumneavoastră:

Construcția noului Liceu Tehnologic Sebeș, renovarea Liceului Sportiv „Florin Fleșeriu”, modernizarea corpului B al Colegiului Național „Lucian Blaga”, un sediu nou pentru Liceul German, modernizarea școlii din Răhău, dotări IT pentru toate instituțiile de învățământ;

Grădinițe și creșe noi în cartierul Valea Frumoasei, în cartierul Aleea Parc și în Parcul Arini;

Modernizarea clădirii Maternității și investiții importante în aparatură pentru spital, inclusiv un computer tomograf;

Clădirea Primăriei, redată oamenilor;

Zeci de străzi modernizate și un oraș mai curat, întreținut cu utilajele achiziționate de administrația locală;

Iluminat public modern, eficient și economic;

Transport public ecologic;

Baze sportive modernizate, bazin de înot acoperit, Parcul Tineretului reamenajat și noi locuri de joacă;

Apă potabilă, canalizare menajeră și gaz metan în Răhău;

Festivalul Internațional „Lucian Blaga”, devenit un reper al identității culturale a Sebeșului, achiziționarea Casei Zápolya, unde funcționează muzeul municipal, achiziționarea clădirii fostului CEC.

Vă mulțumesc pentru acești 10 ani! Cele mai mari bucurii ale acestui parcurs au fost întâlnirile din viața comunității: copii și tineri, seniori și toți cei care susțineți, zi de zi, viața Sebeșului. Dumneavoastră țineți viu sufletul orașului!

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