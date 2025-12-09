Zi liberă pentru părinți în prima zi de școală. Proiectul a trecut tacit de Senat

Un proiect aprobat tacit de Senat, care urmează să ajungă în Camera Deputaților, ar urma să ofere o zi liberă pentru părinți.

Acesta prevede că părinții care au copii în învățământul preșcolar, primar și gimnazial să primească liber în prima zi de școală.

Iniţiatorii spun că festivitatea de deschidere a fiecărui an şcolar reprezintă un moment încărcat de emoţii, atât pentru copii, cât şi pentru părinţi şi de cele mai multe ori, emoţiile cele mai puternice le încearcă părinţii, deoarece ei îşi pun cele mai multe întrebări.

,,Se va acomoda oare copilul meu la grădiniţă/şcoală?”, ,,Va plânge? „, ,,Va vrea să stea fără mine?” sunt doar câteva din gândurile ce-i frământă pe părinţi. Prima zi de şcoală este un eveniment important pentru toată familia. Cu toate că aduce multe sentimente, trebuie să ne amintim că fiecare copil este diferit şi poate simţi această zi în felul său. Este crucial ca părinţii să fie prezenţi pentru copilul lor şi să îi ofere sprijinul de care are nevoie, ajutându-l astfel să se adapteze mai uşor noului mediu, fie că vorbim de grădiniţă sau de şcoală. Din păcate, începutul anului şcolar coincide cu o zi lucrătoare, iar ca părinţii să poate fi prezenţi la festivitate e nevoie ca aceştia să îşi ia o zi liberă din concediul de odihnă sau să se învoiască de la locul de muncă. Nu puţine au fost cazurile când angajatorul a refuzat învoirea sau chiar a sancţionat o eventuală întârziere a angajatului. Drept urmare, prin prezenta propunere legislativă, vă propun ca prima zi a anului şcolar pentru învăţămânţul preşcolar, primar şi gimnazial, să fie acordată, Ia cerere, ca zi liberă”, a transmis iniţiatorul proiectului, Claudiu Cătană (PSD).

