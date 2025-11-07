Zi aniversară la Aiud: 732 de ani de atestare documentară. Descoperirile arheologice arată că zona a fost locuită încă din preistorie

Astăzi, 7 noiembrie, municipiul Aiud sărbătorește 732 de ani de la prima sa atestare documentară. Prima mențiune a localității apare într-un act emis în anul 1293 de regele Ladislau al IV-lea al Ungariei și confirmat ulterior de regele Andrei al III-lea.

De-a lungul secolelor, Aiudul s-a dezvoltat, devenind un oraș plin de viață, istorie și cultură. Descoperirile arheologice din zonă arată că aceste meleaguri au fost locuite încă din epocile neolitică, a cuprului, bronzului și fierului, precum și în perioada romană și prefeudală.

Primăria municipiului Aiud transmite astăzi un mesaj de mândrie și unitate, îndemnând locuitorii să păstreze vie moștenirea istorică și să contribuie la dezvoltarea continuă a orașului. „La mulți ani, Aiud! La mulți ani, aiudeni!”, se încheie mesajul oficial.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI