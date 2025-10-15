Zgârcit cu alte evenimente, Bolojan va aloca fonduri pentru festivitățile de 1 Decembrie 2025 de la Alba Iulia. Gabriel Pleșa, după discuția cu premierul: ,,L-am invitat alături de albaiulieni”
Primarul Gabriel Pleșa și premierul României, Ilie Bolojan, au discutat la Alba Iulia despre bugetul alocat organizării Zilei Naționale în municipiu.
Cu prilejul vizitei premierului în oraș, edilul din Alba Iulia a oferit pentru Ziarul Unirea detalii despre discuția purtată cu acesta în legătură cu fondurile necesare pentru festivitățile de 1 Decembrie care vor avea loc în municipiu.
,,Noi am făcut o solicitare către Guvern pentru 600.000 de lei. Consiliul Județean urmează să contribuie, probabil, cu 300.000–400.000 de lei, astfel că bugetul total se va ridica la aproximativ 1 milion de lei. Ulterior, sumele vor fi distribuite instituțiilor atribuite”, a precizat Gabriel Pleșa.
Primarul din Alba Iulia nu își face griji în privința desfășurării Zilei Naționale în municipiu, chiar dacă Ordonanța 52, care impune restricții privind cheltuielile autorităților locale, ar fi putut complica pregătirile. Mai mult decât atât, cu această ocazie edilul din Alba l-a invitat pe premierul Ilie Bolojan să participe alături de albaiulieni la Ziua Națională:
„În principiu, nu cred că se pune problema să nu se finanțeze sărbătoarea de 1 Decembrie. Desigur, acea Ordonanță 52, chiar dânsul a menționat că a fost făcută pe picior de către Ministerul de Finanțe. Urmează să fie depus un amendament joi, în anumite locuri, și a spus clar că Ziua Națională sau ziua orașului vor fi în continuare organizate. Evident, cu aceasta ocazie l-am invitat să fie alături de albaiulieni de Ziua Națională pe premierul Ilie Bolojan”, a spus în final Gabriel Pleșa pentru Ziarul Unirea.
Ordonanța 52/2025 a fost adoptată pe 1 octombrie și prevede, printre altele, că autoritățile locale nu mai pot acorda până la finalul anului bani pentru dotarea birourilor, cheltuieli cu mașinile, protocol, dar nici pentru reparații curente.
