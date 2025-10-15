Rămâi conectat

Ştirea zilei

Zgârcit cu alte evenimente, Bolojan va aloca fonduri pentru festivitățile de 1 Decembrie 2025 de la Alba Iulia. Gabriel Pleșa, după discuția cu premierul: ,,L-am invitat alături de albaiulieni”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 43 de minute

în

De

Zgârcit cu alte evenimente, Bolojan va aloca fonduri pentru festivitățile de 1 Decembrie de la Alba Iulia

Primarul Gabriel Pleșa și premierul României, Ilie Bolojan, au discutat la Alba Iulia despre bugetul alocat organizării Zilei Naționale în municipiu.

Cu prilejul vizitei premierului în oraș, edilul din Alba Iulia a oferit pentru Ziarul Unirea detalii despre discuția purtată cu acesta în legătură cu fondurile necesare pentru festivitățile de 1 Decembrie care vor avea loc în municipiu.

,,Noi am făcut o solicitare către Guvern pentru 600.000 de lei. Consiliul Județean urmează să contribuie, probabil, cu 300.000–400.000 de lei, astfel că bugetul total se va ridica la aproximativ 1 milion de lei. Ulterior, sumele vor fi distribuite instituțiilor atribuite”, a precizat Gabriel Pleșa.

Primarul din Alba Iulia nu își face griji în privința desfășurării Zilei Naționale în municipiu, chiar dacă Ordonanța 52, care impune restricții privind cheltuielile autorităților locale, ar fi putut complica pregătirile. Mai mult decât atât, cu această ocazie edilul din Alba l-a invitat pe premierul Ilie Bolojan să participe alături de albaiulieni la Ziua Națională: 

„În principiu, nu cred că se pune problema să nu se finanțeze sărbătoarea de 1 Decembrie. Desigur, acea Ordonanță 52, chiar dânsul a menționat că a fost făcută pe picior de către Ministerul de Finanțe. Urmează să fie depus un amendament joi, în anumite locuri, și a spus clar că Ziua Națională sau ziua orașului vor fi în continuare organizate. Evident, cu aceasta ocazie l-am invitat să fie alături de albaiulieni de Ziua Națională pe premierul Ilie Bolojan”, a spus în final Gabriel Pleșa pentru Ziarul Unirea.

Ordonanța 52/2025 a fost adoptată pe 1 octombrie și prevede, printre altele, că autoritățile locale nu mai pot acorda până la finalul anului bani pentru dotarea birourilor, cheltuieli cu mașinile, protocol, dar nici pentru reparații curente.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

15 octombrie 1922, ziua în care au fost încoronați Regele Ferdinand și Regina Maria la Alba Iulia. Peste 30.000 de români și 15.000 de soldați prezenți la eveniment

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

15 octombrie 2025

De

15 octombrie 1922, ziua în care Ferdinand și Maria au fost încoronați ca Regi ai României Mari la Alba Iulia Încoronarea Regelui Ferdinand și a Reginei Maria la Alba Iulia, în 15 octombrie 1922, a  fost o sărbătoare de neegalat, descrisă pitoresc de cronicile vremii şi imortalizată printr-un număr mare de  fotografii. Dimineata zilei de […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

FOTO | Povestea lui Life, o cățelușă gestantă, lovită de mașină și lăsată să zacă în mijlocul drumului: A fost operată și are nevoie de sprijin financiar pentru fizioterapie pentru a merge din nou

Ioana Oprean

Publicat

acum 11 ore

în

14 octombrie 2025

De

Povestea lui Life, o cățelușă gestantă, lovită de mașină și lăsată să zacă în mijlocul drumului: A fost operată și are nevoie de sprijin financiar pentru fizioterapie pentru a merge din nou Life a fost găsită de o tânără din Cugir, în data de 14 septembrie 2025, pe drumul dinspre orașul Cugir spre Orăștie, în […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

Revolta unui primar din Alba, după ce măsurile Guvernului au oprit toate proiectele din oraș: ,,Guvernul Bolojan a ținut să taie orice finanțare pentru urbea noastră lăsându-ne să înotam în noroi la propriu”

Ioana Oprean

Publicat

acum 12 ore

în

14 octombrie 2025

De

Revolta unui primar din Alba, după ce măsurile Guvernului au oprit toate proiectele din oraș: ,,Guvernul Bolojan a ținut să taie orice finanțare pentru urbea noastră lăsându-ne să înotam în noroi la propriu” Orașul Teiuș din județul Alba se numără printre localitățile din România unde măsurile Guvernului Bolojan se resimt și lovesc din plin în […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 16 ore

Sindicatele din învățământ acuză Ministerul Educației de dezinformare și lipsă de transparență în privința modificărilor salariale pentru profesori

Sindicatele din învățământ acuză Ministerul Educației de dezinformare și lipsă de transparență în privința modificărilor salariale pentru profesori Federația Sindicatelor...
Actualitateacum 17 ore

Cum va fi VREMEA până în 26 octombrie 2025, în Transilvania și la munte: Un nou val de frig cuprinde România, iar temperaturile vor scădea în toate regiunile. Prognoza meteo de la ANM, pentru următoarele 2 săptămâni

Cum va fi VREMEA până în 26 octombrie 2025, în Transilvania și la munte: Un nou val de frig cuprinde...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 43 de minute

Zgârcit cu alte evenimente, Bolojan va aloca fonduri pentru festivitățile de 1 Decembrie 2025 de la Alba Iulia. Gabriel Pleșa, după discuția cu premierul: ,,L-am invitat alături de albaiulieni”

Zgârcit cu alte evenimente, Bolojan va aloca fonduri pentru festivitățile de 1 Decembrie de la Alba Iulia Primarul Gabriel Pleșa...
Ştirea zileiacum 2 ore

15 octombrie 1922, ziua în care au fost încoronați Regele Ferdinand și Regina Maria la Alba Iulia. Peste 30.000 de români și 15.000 de soldați prezenți la eveniment

15 octombrie 1922, ziua în care Ferdinand și Maria au fost încoronați ca Regi ai României Mari la Alba Iulia...

Curier Județean

Curier Județeanacum 5 minute

Incendiu pe Autostrada A10, între Teiuș și Alba Iulia! Un autoturism a luat foc. Pompierii intervin de urgență

Incendiu pe Autostrada A10, între Teiuș și Alba Iulia! O mașină a luat foc. Pompierii intervin de urgență Un incendiu...
Curier Județeanacum o oră

ADMITERE la școlile de poliție, sesiunea octombrie-decembrie 2025: CALENDAR și documente necesare pentru candidații din Alba

ADMITERE la școlile de poliție 2025: CALENDAR și documente necesare pentru candidații din Alba În perioada octombrie – decembrie 2025,...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 15 ore

FOTO | Centrul Multifuncțional din Teiuș, în linie dreaptă spre finalizare. Pistele de bowling sunt montate, iar ultimele teste sunt în desfășurare

Centrul Multifuncțional din Teiuș, în linie dreaptă spre finalizare. Pistele de bowling sunt montate, iar ultimele teste sunt în desfășurare...
Politică Administrațieacum 2 zile

FOTO | Premierul României, Ilie Bolojan, vizită de lucru la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia

Premierul României, Ilie Bolojan, vizită de lucru la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia Premierul României, Ilie Bolojan, a efectuat,...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 3 ore

15 octombrie – Ziua mondială a spălatului pe mâini

15 octombrie – Ziua mondială a spălatului pe mâini În fiecare an, pe 15 octombrie, marcăm la nivel mondial, Ziua...
Opinii - Comentariiacum o zi

Minunile Sfintei Parascheva, cuvioasa care vindecă boli și lecuiește suflete

Minunile Sfintei Parascheva, cuvioasa care vindecă boli și lecuiește suflete De peste 300 de ani de când moaştele Cuvioasei Parascheva...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea