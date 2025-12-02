Zero modificări pentru pensiile speciale ale magistaților: Guvernul respinge toate amendamentele parlamentarilor

Guvernul a respins marți toate cele 42 de amendamente depuse la proiectul de lege privind pensiile speciale ale magistraților, anunță purtătoarea de cuvânt Ioana Dogioiu. Cele mai multe amendamente au fost propuse de Partidul Oamenilor Tineri (19), urmate de deputatul Dumitru Coarnă (12), deputata Raisa Enachi (6) și Alianța pentru Unirea Românilor (5).

Toate propunerile au fost respinse, iar forma finală a proiectului a fost adoptată. Premierul Ilie Bolojan va angaja răspunderea Guvernului pe această lege în ședința specială a Parlamentului, programată marți după-amiază, în jurul orei 15:00, imediat după ședința solemnă dedicată Zilei Naționale a României.

Asumarea răspunderii guvernamentale ar putea declanșa o moțiune de cenzură din partea opoziției, în contextul tensiunilor crescute din coaliția de guvernare, mai mulți parlamentari fiind nemulțumiți și având în vedere să voteze împotriva premierului.

