15 mai 2026 | Atelier de creație pentru copii la Bucium: Narcise din ceară și bază de săpun, în cadrul unui unui eveniment premergător Sărbătorii Narciselor de la Negrileasa

Atelier de creație pentru copii la Bucium: Narcise din ceară și bază de săpun, în cadrul unui unui eveniment premergător Sărbătorii Narciselor de la Negrileasa

Un atelier de creație pentru copii va avea loc vineri și sâmbătă, 15-16 mai la Bucium, la Punctul de Memorie Colectivă Bucium Poienim în cadrul căruia cei mici vor putea realiza narcise sau lumânări, din ceară și bază de săpun.

,,Primăria comunei Bucium invită copiii la un atelier de creație în care vom realiza împreună narcise – fie că vor fi lumânări, săpunuri sau alte mici creații handmade, toate pregătite cu grijă, pentru ca oamenii să le poată lua acasă ca amintire în cadrul evenimentelor din 23 24 mai, lansare de carte- Saga Buciumanilor volumul VII a doamnei Mirela Crâsnic și serbarea narciselor de la Negrileasa”, au transmis organizatorii.

Păstrăm frumusețea narciselor fără să le rupem, transformându-le în amintiri create cu drag de copii, au mai spus aceștia.

Program complet Serbarea narciselor de la Negrileasa 2026

Sâmbătă, 23 Mai: Seara amintirilor

Ora 17:00 – Pe vechea scenă de la Negrileasa, plină de amintiri, urcă Gabriela Bolunduț și formația.

Ora 18:10 – Moment artistic grupul vocal Aurarii Comuna Bucium

Ora 19:00 – Invitat special: Georgiana Stănuș.

Ora 20:00 – Muzică ambientală și socializare sub cerul liber.

Ora 22:30 – Încheierea programului de sâmbătă.

Duminică, 24 Mai: Spectacolul de gală

Ora 10:00 – Deschiderea in sunet de tulnic

Ora 10:05 – Cosmin Marta suite la taragot

Ora 10:25– Ansamblul „Țarina” Cuprumin Abrud.

Ora 10:50 – Denisa Macavei (interpret local).

Ora 11:05 – Aura Petricele (interpret local).

Ora 11:20 – Ansamblul „Aurarii” al comunei Bucium.

Ora 11:50 – Cosmin Marta, Florica Tomoiagă și formația (revenire după mulți ani pe scena de la Negrileasa).

Ora 12:35 – Doinel Hândorean (pentru prima dată la Negrileasa).

Ora 13:25 – Tinu Vereșezan (debut pe scena din poiana narciselor).

Ora 14:20 – Invitat Special: DEȚI IUGA (revenire așteptată; sperăm la o vreme însorită pentru un spectacol memorabil!).

Ora 15:30 – Încheierea sărbătorii, premierea câștigătorilor de la concursul gastronomic și cuvinte de mulțumire.

