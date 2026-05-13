ACCIDENT în Alba Iulia: O persoană rănită după coliziunea dintre două mașini pe bulevardul Horea

Un accident rutier a avut loc miercuri, în jurul orei 18.30, în Alba Iulia. Două mașini s-au ciocnit pe bulevardul Horea.

Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea măsurilor specifice la evenimentul rutier produs în municipiul Alba Iulia, pe Bulevardul Horea.

În accident sunt 2 auto implicate, fără persoane încarcerate.

La misiune participă o autospecială de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SAJ.

Potrivit IPJ Alba, traficul rutier este îngreunat pe Bulevardul Horea din municipiul Alba Iulia, din cauza producerii evenimentului rutier.

Din primele date, o persoană ar fi suferit leziuni corporale.

Polițiștii rutieri intervin la fața locului pentru efectuarea cercetărilor și pentru fluidizarea traficului.

