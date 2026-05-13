Primăria Alba Iulia alocă peste 245.000 de lei pentru repararea locurilor de joacă din municipiu. Intervenții în 29 de locații 

Primăria Alba Iulia alocă peste 245.000 de lei pentru repararea locurilor de joacă din municipiu. Administrația locală albaiuliană achiziționează lucrări de reparații și întreținere pentru echipamentele care deservesc locurile de joacă și spațiile de agrement de pe raza municipiului.

Valoarea totală estimată a lucrărilor este de 247.900 de lei, fără TVA.

Primăria Alba Iulia a inițiat procedura de achiziție directă de lucrări de reparații și întreținere pentru echipamente care deservesc locurile de joacă și alte spații de agrement de pe raza municipiului.

Echipamentele de joacă pentru copii montate pe domeniul public al municipiului Alba Iulia sunt supuse uzurii prin utilizarea curentă, ca urmare a acțiunii factorilor de mediu și totodată, pot fi deteriorate în urma utilizării necorespunzătoare sau unor acte de vandalism cu sau fără autori identificați.

Pentru menținerea tuturor acestor echipamente în stare corespunzătoare de folosință, sunt necesare lucrări de reparații a deteriorărilor constatate și lucrări de întreținere. Aceste intervenții, urmăresc ca echipamentul de joacă și mobilierul urban amplasat în perimetrul spațiilor de joacă și al celorlalte spații de agrement să fie în totalitate funcționale, la parametrii optimi și să prezinte un aspect curat și îngrijit.

Locurile de joacă pentru copii, de pe domeniul public al Municipiului Alba Iulia, se află în 29 de locații: loc joacă “Electrica”, loc joacă “Liceul cu profil sportiv”, loc joacă ,,Bărăbanț”, loc joacă „Partoș”, loc joacă ,,Oarda de Jos — Garofița (str. Cărăbușului)”, loc joacă ,,Oarda de Jos 17, loc joacă ,,Oarda de Jos 2”, loc de joacă str. “Cloșca” (lângă bl. B21)”, loc joacă “str. V. Goldiș (bl. G3)”, loc joacă „B-dul. Transilvaniei (spate bl. 25)”, loc joacă ,,Sf. Ecaterina” str. Macului, loc joacă “str. Arnsberg (spate bl. 38)”, loc joacă “Regina Maria (lângă Gr.8)”, loc joacă “Panoramic”, loc joacă “traseu parc dendrologic 17, loc joaca „traseu parc dendrologic 2”, loc joacă “traseu parc dendrologic 3”, loc joacă traseu parc dendrologic 4”, loc joacă “traseu Zăvoi — Micești”, loc joacă ”Ampoi IIT (spate la Vinersar)”, loc joaă “Ampoi III — zona Pensiune MA”, loc joacă “str. Livezii Ampoi I”, loc joacă ,,Anghel Salygni”, loc joacă “zona Dedeman”, loc joacă “str. Costache Negruzzi”, loc joacă “str. Constantin Noica”, loc joacă „str. V. Goldiș (în spate la Flanco)”, loc joacă “str. M. Aurelius (bl. Sociale)”, loc joacă str. M. Lalelelor (bl. ANL)”.

Beneficiul anticipat pe termen scurt îl constituie exploatarea în condiții de siguranță a locurilor de joacă pentru copii, amenajate în municipiul Alba Iulia. Beneficiul anticipat pe termen lung îl constituie exploatarea în condiții de durată, care să faciliteze reducerea cheltuielilor datorată lucrărilor de întreținere corespunzătoare, fără a afecta siguranța în exploatare. Beneficiile așteptate vizează și efectul pozitiv asupra utilizatorilor, siguranța și sănătatea populației, precum și menținerea unui mediu plăcut și curat, concluzionând cu îmbunătățirea condițiilor de viață ale localnicilor.

Echipele formate vor îndeplini următoarele atribuții:

-Verificarea săptămânală, prin deplasarea în teren, a stării tehnice a spațiilor de joacă situate în zona aflată în urmărire, în vederea depistării și remedierii în regim normal sau de urgență a eventualelor defecte constatate. În cazul producerii de accidente sau incidente ca urmare a neremedierilor, executantul este direct răspunzător și va suporta consecințele.

-Executarea lucrărilor pentru, remedierea diverselor defecte (distrugeri, vandalizări, utilizare necorespunzătoare etc.) constatate la verificările din teren sau a reparațiilor cuprinse în prezentul caiet de sarcini;

-Executantul este responsabil de montarea panourilor cu “Regulamentul de utilizare a ansamblurilor de joacă pentru copii” din cadrul locurilor de joacă și a “Plăcuțelor de identificare a echipamentelor”, achiziționate de la producătorul echipamentului respectiv, distruse sau care nu mai sunt lizibile.

-întocmirea proceselor – verbale de constatare atunci când depistează distrugeri ale echipamentelor de joacă produse ca urmare a vandalizărilor sau folosirii necorespunzătoare a acestora și comunicarea lor responsabilului de contract;

-să împrejmuiască și să semnalizeze corespunzător zona în vederea evitării producerii unor accidente, în cazul lucrărilor urgente, în situația în care e necesară demontarea echipamentelor sau a unor părți componente ale acestora sau transportul echipamentelor sau părților componente la atelierul specializat (pentru executarea unor reparații care nu se pot realiza decât în atelier). Semnalizarea și protejarea zonei se va realiza prin împrejmuirea locului și aplicarea la vedere a afișajului ,,Pericol de accident!” sau ,,Echipament defect, a nu se utiliza, pericol de accident! Vă mulțumim pentru înțelegere!”.

Pentru echipamentele de joacă, pentru băncile, coșurile de gunoi, panourile de gard, lăzile cu nisip și / sau alte echipamente, se vor efectua lucrările de reparații, înlocuiri de piese sau componente defecte, degradate, uzate, lucrări de întreținere periodică, verificare periodică și alte lucrări de completare cu nisip, pietriș sau scoarță de copac.

În cazul în care, în urma verificărilor, se constată defecte ale echipamentelor care pot pune în pericol securitatea persoanelor, se va asigura imediat limitarea accesului la echipamentul defect, iar reparația acestuia va fi efectuată cu prioritate.

Termenul de intervenție (de punere în siguranță) va fi de maxim 4 ore de la sesizarea defectului, operatorul economic având obligația de a înlătura echipamentul sau, după caz, împrejmuirea cu bandă de avertizare, de a monta plăcuțe de avertizare și de a face fotografi în care să fie expuse elementele defecte, atât la constatarea defectului cât și după remediere. Termenul de remediere a defectelor este de maxim 48 ore.

