Percheziții la o firmă din Alba, suspectată de evaziune fiscală de peste 680.000 de lei. Administratorul a fost ,,luat pe sus” dintr-un aeroport de oamenii legii

Percheziții la o firmă din Alba, suspectată de evaziune fiscală de peste 680.000 de lei. Administratorul a fost ,,luat pe sus” dintr-un aeroport de către oamenii legii

O firmă din Alba este acuzată că a ascuns venituri și nu a plătit impozitele și contribuțiile angajaților timp de peste un an, creând prejudicii statului de aproape 682.000 de lei. Administratorul a fost reținut la sosirea în țară, în timp ce se afla într-un aeroport.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba aduce la cunoștința opiniei publice următoarele aspecte:

În cursul zilei de 07.11.2025, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, împreună cu polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, au efectuat percheziții domiciliare în 3 locații de pe raza județului Alba, reprezentând sediul unei societăți comerciale, precum și domiciliile unor persoane fizice (administratorul și contabilul societății), în cadrul unui dosar penal în care se fac cercetări cu privire la comiterea infracțiunilor de:

– evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 241/2005;

– reținerea și neplata, încasarea și neplata, în cel mult 60 de zile de la termenul de scadență prevăzut de lege, a impozitelor și/sau contribuțiilor prevăzute în anexa la legea 241/2005 în formă continuată prev. de art. 61 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, cu aplicareaart. 35 alin. 1 C.pen.;

– fals informatic în formă continuată prev. de art. 325 C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (în forma instigării, respectiv a autoratului).

Din actele de urmărire penală efectuate în aceste cauze a reieşit bănuiala rezonabilă că:

În cursul anului 2023, o societate comercială, prin administrator, a omis să evidențieze în actele contabile ale societății o parte din venitul realizat ca urmare a operațiunii comerciale de vânzare a unui imobil aflat în construcție către o persoană fizică, prejudiciind astfel bugetul general consolidat al statului.

Aceeași societate comercială, prin administrator, a reținut impozite și contribuții prevăzute în anexa la Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările și completările ulterioare, constând în impozit pe venituri din salarii, CAS angajat, CAS construcții și CASS angajat, în perioada octombrie 2023-februarie 2025, aferente 2 perioadei de declarare septembrie 2023-ianuarie 2025, depășind termenul de 60 zile de la Scadență.

Prin aceste fapte a fost cauzat statului un prejudiciu în cuantum total de 681,741 lei. Organele de urmărire penală au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de cele 2 persoane fizice, urmând a fi cercetate în calitate de suspecţi. Față de administrator a fost pus în executare un mandat de aducere, fiind identificat pe un aeroport în momentul în care a intrat în țară, iar ulterior condus pentru a asista la efectuarea perchezițiilor domiciliare. Prin ordonanța procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba au fost dispuse măsuri asigurătorii asupra unui imobil tip teren și a conturilor bancare aparținând suspectului administrator în vederea recuperării prejudiciului.

Raportat la actele procedurale efectuate în cauze, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom putea oferi detalii suplimentare.

Precizăm că efectuarea în continuarea a urmăririi penale, efectuarea perchezițiilor domiciliare și dispunerea unor măsuri asigurătorii sunt etape procesuale reglementate în Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual necesar pentru administrarea probatoriului şi prevenirea săvârşii unor alte infracţiuni, iar aceste acte şi măsuri de urmărire penală nu pot în nicio situaţie să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie, se arată într-un comunicat emis de Parchetul de pe lângă tribunalul Alba.

