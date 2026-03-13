WhatsApp lansează conturi pentru copiii sub 13 ani, dar cu control parental: Ce restricții apar și cum funcționează

WhatsApp a introdus o schimbare importantă pentru utilizatorii foarte tineri. Aplicația a început să introducă conturi speciale pentru preadolescenți, cu vârste sub 13 ani, administrate de părinți.

Noua funcție WhatsApp este gândită pentru utilizatorii care nu au împlinit încă 13 ani și vine cu o serie de limitări. Scopul este simplu: copiii pot comunica prin mesaje și apeluri, însă accesul la anumite funcții populare ale aplicației este restricționat.

În același timp, compania încearcă să păstreze un echilibru între siguranță și confidențialitate, astfel încât nici măcar părinții să nu poată vedea conținutul conversațiilor.

Cum funcționează conturile WhatsApp administrate de părinți

Pentru a crea un contde WhatsApp destinat unui copil, procesul de configurare presupune utilizarea simultană a telefonului părintelui și a celui al minorului.

Concret, adultul trebuie să înregistreze și să confirme numărul de telefon al copilului, să valideze vârsta acestuia și să scaneze un cod QR afișat pe dispozitivul copilului. În acest mod, cele două conturi sunt conectate, iar părintele primește acces la setările de control.

Un element important al sistemului este introducerea unui cod PIN din șase cifre, stabilit de părinte. Acesta protejează setările sensibile și permite doar adultului să modifice anumite opțiuni, precum solicitările de mesaje, nivelul de confidențialitate sau notificările privind activitatea copilului.

Chiar și în cazul acestor conturi administrate, conversațiile rămân protejate prin criptare end-to-end. Acest lucru înseamnă că mesajele și apelurile nu pot fi citite sau ascultate de terți, nici măcar de compania care operează aplicația și nici de părinți.

