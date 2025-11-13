Vremea se încălzește simțitor. La cât vor urca temperaturile în weekend în Alba Iulia

Meteorologii anunță o încălzire semnificativă a vremii în acest weekend, iar la Alba Iulia temperaturile maxime vor urca până la 15 grade Celsius, cu minime în jur de 5 grade.

În zonă, cerul va fi parțial noros, iar vântul va sufla slab până la moderat, cu viteze între 5 și 9 km/h. Potrivit specialiștilor, România va fi traversată de un val de aer cald, ceea ce va aduce temperaturi peste normalul perioadei pentru mijlocul lunii noiembrie.

„Vom simți o creștere a temperaturilor. Dacă astăzi la nivelul țării așteptăm maxime între 8 și 10 grade, în weekend foarte posibil să crească aceste valori cu câteva grade.

Totuși, acest episod cu temperaturi peste normal nu va dura mult. Săptămâna viitoare vremea va deveni mai capricioasă, cu scăderi de temperatură și episoade de vânt mai intens, mai ales în jumătatea de nord a țării – explică Meteorologul Florinela Georgescu

Pentru următoarele patru săptămâni, meteorologii estimează un regim termic și precipitații aproape normale pentru această perioadă, cu scăderi treptate ale temperaturilor și ploi temporare, mai ales în zonele montane, posibil abia spre sfârșitul lunii noiembrie și începutul lui decembrie.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI